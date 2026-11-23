Fleksibiliteti në orar, puna nga shtëpia dhe përshtatja e turneve po konsiderohen gjithnjë e më shumë si mënyra për t’u lehtësuar punën grave që kanë vështirësi gjatë menstruacioneve, sidomos atyre me simptoma të rënda.
Por këto zgjidhje nuk mund të zbatohen për të gjitha punonjëset, pasi një numër i madh profesionesh kërkojnë që puna të kryhet fizikisht në vendin e punës.
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Një anketë e Institutit për Kërkimin e Tregut të Punës dhe Profesionit (IAB) në Gjermani, e cituar nga mediat e huaja, tregon se 45% e të pyeturve kanë mundësi të përcaktojnë me fleksibilitet orarin e punës, ndërsa 37% mund të punojnë nga shtëpia.
Kur kushtet e punës dhe natyra e profesionit e lejojnë, këto alternativa përdoren veçanërisht nga gratë që kanë shqetësime më të theksuara gjatë ciklit menstrual.
Puna në distancë, megjithatë, nuk është e mundur për çdo punonjëse. Ato që punojnë në kuzhina, restorante apo në shërbim të klientëve në banak nuk mund t’i kryejnë detyrat nga shtëpia.
Për këto profesione mund të ndihmojë një planifikim më i përshtatshëm i turneve, që u jep punonjëseve mundësinë ta rregullojnë orarin në përputhje me gjendjen e tyre fizike.
E njëjta mënyrë organizimi mund të merret në konsideratë edhe në shërbimet shëndetësore dhe sociale, ku punonjësit duhet të jenë të pranishëm fizikisht.
Një shembull është organizata e kujdesit intensiv “Kunterbunte Butterfliege”, në Grasberg të Saksonisë së Poshtme, për të cilën RTL Nord raportoi së fundmi.
Organizata merr parasysh ciklin menstrual dhe shqetësimet që mund të shoqërojnë atë, nëse punonjëset vendosin ta ndajnë këtë informacion.