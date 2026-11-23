Të dhënat e Eurostatit për vitin 2025 tregojnë se 66,1 për qind e familjeve në Maqedoni nuk kanë fëmijë, ndërsa 33.9 për qind kanë të paktën një fëmijë në ngarkim. Në Bashkimin Evropian, familjet pa fëmijë përbëjnë 76.6 për qind të totalit, ndaj pjesa e familjeve me fëmijë në Maqedoni është dukshëm më e madhe se mesatarja e BE-së.
Gjatë vitit 2025 në Maqedoni janë numëruar 595.600 familje. Prej tyre, 393.400 nuk kishin fëmijë, kurse 202.200 kishin fëmijë.
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Një familje kishte mesatarisht 0.60 fëmijë, shifër që është 25 për qind më e ulët se në vitin 2015, kur mesatarja ishte 0,80. Ndërkohë, familjet në vend kishin mesatarisht 3.1 deri në 3.2 anëtarë, krahasuar me rreth 2,3 anëtarë në BE.
Në Bashkimin Evropian, pesha e familjeve me fëmijë ka rënë në mënyrë të vazhdueshme gjatë 15 viteve të fundit. Ajo ishte 26.9 për qind më 2010, zbriti në 25.9 për qind më 2015 dhe në 25 për qind më 2020, për të arritur në 23.3 për qind më 2025. Kjo nënkupton se gati tetë në dhjetë familje të BE-së nuk kanë fëmijë.
Po ashtu, nga viti 2015 deri më 2025, përqindja e familjeve me një të rritur dhe pa fëmijë u rrit nga 33,6 në 37.5 për qind. Përkundrazi, familjet e përbëra nga çifte me fëmijë ranë nga 16.6 në 14.7 për qind.
Sllovakia kryeson vendet e BE-së për pjesën e familjeve që përbëhen nga çifte me fëmijë, me 20.3 për qind. Pas saj vijnë Qiproja me 19.6 për qind, Çekia me 18.4 dhe Luksemburgu me 18.3 për qind.
Familjet me një të rritur dhe fëmijë përbëjnë tre për qind të të gjitha familjeve në BE. Kjo kategori është më e përhapur në Estoni, ku arrin në 9.4 për qind, e ndjekur nga Letonia me shtatë dhe Irlanda me 6.9 për qind.
Ndërsa familjet me një person pa fëmijë janë më të zakonshme në Lituani, ku përbëjnë 62,5 për qind të totalit. Estonia renditet e dyta me 53.8 për qind dhe Finlanda e treta me 47.9 për qind.