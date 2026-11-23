Gjatë vitit 2025, Kosova pati shtim natyror prej 11.694 banorësh, që përkthehet në një mesatare prej 32 banorësh më shumë në ditë. Rritja është pak më e madhe se gjysma e popullsisë së komunës së Kamenicës, e cila ka rreth 22.868 banorë.
Në të kundërt, Serbia regjistroi në vitin 2025 rënie natyrore me 35.764 banorë, ose mesatarisht 98 më pak çdo ditë. Kjo shifër është pothuajse sa popullsia e plotë e komunës së Velika Pllanës, me rreth 35.766 banorë.
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Në Maqedoninë e Veriut, bashkësia etnike maqedonase pati rënie natyrore prej 7.918 personash gjatë vitit 2024*. Mesatarisht, kjo nënkupton 22 persona më pak në ditë dhe është afërsisht sa numri i banorëve të komunës së Krushevës, rreth 8.385. Të dhënat për lindjet sipas përkatësisë etnike për vitin 2025 nuk janë publikuar nga ESHS-ja.
Ndërkohë, shqiptarët në Maqedoninë e Veriut shënuan shtim natyror prej 2.166 personash në vitin 2024, me një mesatare ditore prej gjashtë personash më shumë. Rritja i afrohet popullsisë së komunës së Vevçanit, që numëron 2.359 banorë.
Pra, në harkun e një viti, shtimi në Kosovë i kalon gjysmën e popullsisë së Kamenicës; Serbia humbet thuajse sa numri i banorëve të Velika Pllanës; rënia te maqedonasit i afrohet popullsisë së Krushevës, ndërsa shtimi i shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut është pothuajse sa popullsia e Vevçanit.