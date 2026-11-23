Zëvendësministri i Arsimit, Driton Sulejmani, ka reaguar ndaj deklaratave të BDI-së për përfaqësimin e ulët të nxënësve shqiptarë në bursat e vitit shkollor 2026/2027.
Sulejmani tha se ndarja e bursave bëhet në bazë të kritereve të caktuara, pa dallime etnike apo politike.
Të lidhura
None found
Deri tani janë publikuar rezultatet për katër kategori, ndërsa pritet të shpallen edhe 2.470 bursa, të cilat u dedikohen mbështetjes sociale dhe nxënësve të paraleleve duale.
“Interesimi i nxënësve shqiptarë ka qenë dukshëm më i madh pikërisht në këto dy kategori. Për këtë arsye, çdo vlerësim i përfaqësimit të tyre duhet të përfshijë numrin e aplikimeve, përmbushjen e kritereve dhe rezultatet e të gjitha kategorive, jo vetëm të një pjese”, u shpreh Sulejmani.
Ai njoftoi gjithashtu se është i gatshëm të publikojë të dhënat për aplikimet, kriteret dhe pikëzimin, duke ruajtur njëkohësisht mbrojtjen e të dhënave personale.
Zëvendësministri theksoi se nuk mund të nxirret një përfundim përfundimtar për procesin, pa u publikuar rezultatet e të gjitha kategorive.