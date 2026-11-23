LSDM akuzon se Mickoski dhe Sllaveski, pasi sollën Alta Bankën në Maqedoni dhe në sektorin bankar të vendit, i mundësuan Macurës të blejë kompaninë e sigurimeve “ZOIL Macedonia” për rreth 1.7 milion euro.
Partia kërkon sqarime për pasojat që mund të ketë kjo për qytetarët me polica në kompani. “Pyetja është e drejtpërdrejtë: a do të mund t’u paguhen pa pengesa dëmshpërblimet?”
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LSDM pyet gjithashtu nëse rrezikohen mbulimet për dëmet nga aksidentet rrugore, sigurimet e makinave dhe automjeteve, të pronës, shtëpive e apartamenteve, si dhe sigurimet e udhëtimit, shëndetit dhe lëndimeve në punë.
“Çfarë po bëjnë institucionet dhe përse Agjencia e Mbikëqyrjes së Sigurimeve hesht?”, thuhet në reagimin e LSDM-së.
Sipas partisë, ASO-ja duhet të bëjë të ditur nëse, pas ndalimit të Davor Macurës në Serbi dhe heqjes së licencës së Alta Bankës, ka rishikuar miratimin për pjesëmarrjen e tij të kualifikuar në kompaninë e sigurimeve.
LSDM kërkon përgjigje edhe nëse kompania zotëron kapitalin minimal të përcaktuar me ligj, nëse janë vendosur masa mbikëqyrëse dhe çfarë hapash janë ndërmarrë për mbrojtjen e mbajtësve të policave.
Partia thotë se ka marrë informacione nga sinjalizuesit dhe pret që Sllaveski t’i përfshijë ato në hetimin për Alta Bankën, të cilin, sipas saj, ai ka refuzuar ta nisë.
Një prej pretendimeve të sinjalizuesve është se kërkesa për marrjen nën kontroll të kompanisë së sigurimeve u shqyrtua brenda dy ditësh e gjysmë. LSDM pyet se si mund të kryheshin kontrollet e nevojshme në një afat kaq të shkurtër.
Sinjalizuesit pretendojnë gjithashtu se ndërmjetësimin e transaksionit e bëri një shtëpi ndërmjetëse në pronësi të vëllait të Drakullovskës, presidente e Këshillit të Ekspertëve të ASO-së. LSDM vëren se, nëse pretendimi është i vërtetë, bëhet fjalë për konflikt interesi.
Partia kërkon të dijë nëse ASO-ja verifikoi mundësinë e një konflikti interesi dhe nëse zbatoi për Alta Insurance të njëjtat kritere mbikëqyrjeje si për kompanitë e tjera të sigurimeve.
LSDM u kërkon Bankës Popullore, Komisionit të Letrave me Vlerë dhe Bursave dhe ASO-së të bëjnë publike të gjithë dokumentacionin, bashkë me kronologjinë e vendimmarrjes, datat, mendimet, miratimet dhe emrat e personave të përfshirë në marrjen e vendimeve.