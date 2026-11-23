Kryetarja e Prokurorisë për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit, Iskra Haxhi, njoftoi sot themelimin e Komitetit Kombëtar për Mbrojtjen e Gazetarëve.
Haxhi Vasileva vuri në dukje se mbrojtja nga institucionet dhe zbatimi i ligjit janë thelbësore. Ajo shtoi se ndryshimet e bëra në Kodin Penal kanë përmirësuar pozitën juridike të gazetarëve.
Të lidhura
None found
Duke folur në emër të kryeprokurorit Nenad Saveski, i cili ndodhet në udhëtim zyrtar dhe nuk mundi të merrte pjesë, Haxhi tha se ai e përshëndet sinqerisht nismën për ngritjen e Komitetit.
Ajo e cilësoi si një pikë të rëndësishme referimi faktin që Prokuroria Publike do të përfaqësohet në Komitetin Kombëtar për Mbrojtjen e Gazetarëve. Sipas Haxhit, liria e shprehjes është standardi më i lartë që duhet të garantojnë institucionet.
Haxhi theksoi gjithashtu se personat që përpiqen të pengojnë fjalën e lirë duhet të ndëshkohen.
Ndryshimet në Kodin Penal, tha ajo, i kanë barazuar në praktikë sulmet ndaj gazetarëve dhe punonjësve të mediave, kur lidhen me detyrën e tyre, me sulmet ndaj zyrtarëve publikë.