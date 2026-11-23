Maqedonia e Veriut është renditur e 68-ta në botë në vitin 2026 dhe për herë të parë është përfshirë në grupin e vendeve me nivel shumë të lartë të zhvillimit të qeverisjes elektronike, bëri të ditur Ministria e Transformimit Digjital.
Rezultatet e vendit në Indeksin e Zhvillimit të Qeverisjes Elektronike të Kombeve të Bashkuara për vitin 2026 u prezantuan në një konferencë për shtyp nga ministri Stefan Andonovski. Renditja e re është 16 vende më lart se ajo e vitit 2024, kur Maqedonia ishte në vendin e 84-t.
Të lidhura
None found
Ky është pozicioni i dytë më i mirë i Maqedonisë në renditjet e indeksit, të cilat publikohen që nga viti 2003. Rezultatin më të mirë vendi e kishte arritur në vitin 2010, me vendin e 52-të. Në edicionin e vitit 2026, Maqedonia është mes 11 shteteve që kaluan nga niveli i lartë në atë shumë të lartë të zhvillimit të qeverisjes elektronike. Ajo është gjithashtu një nga pesë vendet evropiane në këtë kategori.
Vlera e indeksit për Maqedoninë u rrit nga 70 pikë në vitin 2024 në 78.4 në vitin 2026. Me një shtim prej 7 pikësh, vendi pati rritjen më të madhe në rajon gjatë kësaj periudhe. Indeksi mat shërbimet online, infrastrukturën e telekomunikacionit dhe kapitalin njerëzor; Maqedonia shënoi përmirësim në të tria fushat. Pikët për shërbimet online u rritën nga 66 në 74, ato për infrastrukturën e telekomunikacionit nga 75 në 81, ndërsa rezultati për kapitalin njerëzor nga 70 në 79. Edhe treguesi i pjesëmarrjes elektronike të qytetarëve u ngjit, nga 57 në 65, në një shkallë maksimale prej 100 pikësh.
Sipas Ministrisë së Transformimit Digjital, brenda kategorisë së shërbimeve online, kuadri institucional mori 96 pikë, kundrejt 88 në matjen e mëparshme. Rezultati për funksionalitetet teknologjike u rrit nga 68 pikë indeksi në 100. Megjithatë, ofrimi i shërbimeve mbetet një fushë ku kërkohet më shumë përparim, veçanërisht duke shtuar procedurat që qytetarët dhe kompanitë mund t’i kryejnë tërësisht online.
Andonovski nënvizoi se studimi i OKB-së ka rëndësi ndërkombëtare, pasi vlerëson zhvillimin e qeverisjes digjitale në 194 vende përmes një metodologjie të përbashkët dhe krijon të dhëna afatgjata për ecurinë dhe sfidat. Gjetjet do të shërbejnë për përcaktimin e përparësive dhe orientimin e përmirësimeve të mëtejshme në shërbimet publike, infrastrukturë dhe aftësitë digjitale.