Një djalë 4-vjeçar ka vdekur në Cincinnati të Ohajos, pasi gjeti një armë të mbushur, të fshehur nën krevatin e apartamentit ku po qëndronte.
Sipas policisë, Ceontay Miller Jr. ishte nën kujdesin e tezes së tij dhe partnerit të saj. Dy të rriturit dyshohet se e kishin lënë pa mbikëqyrje atë dhe vëllain e tij 1-vjeçar, teksa fëmijët shikonin televizor, raporton Daily Mail.
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Gjatë lojës, 4-vjeçari gjeti armën, e drejtoi nga vetja dhe tërhoqi këmbëzën. Ai u transportua me urgjencë në spitalin Mercy West, por nuk arriti të mbijetojë.
Një fqinjë gjeti më pas vëllain 1-vjeçar të viktimës duke lëvizur i vetëm në korridorin e pallatit dhe të mbuluar me gjak.
Latoya Davis tha se zbriti menjëherë për të ndihmuar dhe telefonoi shërbimet e urgjencës. Ajo u kujdes për foshnjën për më shumë se pesë orë, pasi kuptoi se ai kishte mbetur pa kujdestar.
Policia ka arrestuar Cameron Sanders, 25 vjeç, dhe Cekyiah Miller, 22 vjeçe. Ata dyshohen për neglizhencë dhe vepra të tjera penale.
Gjatë kontrollit të banesës, hetuesit gjetën mbi 90 gramë kokainë dhe një armë tjetër zjarri të pasiguruar në një dollap kuzhine. Sipas policisë, u zbuluan edhe prova që lidhen me posedimin e paligjshëm të armëve dhe trafikun e drogës.
Sanders përballet me gjashtë akuza, mes tyre vrasje të pavullnetshme, rrezikim të mirëqenies së fëmijëve, trafik droge dhe posedim të paligjshëm të armës. Miller akuzohet për dy raste të rrezikimit të fëmijëve dhe trafik droge.
Avokatja e Miller ka deklaruar se klientja e saj nuk e dinte që në banesë kishte armë dhe drogë. Sidoqoftë, dokumentet e policisë tregojnë se ajo u kishte thënë më herët autoriteteve që partneri i saj kishte një armë.
Të dy të arrestuarit mbahen në paraburgim. Sanders ka një garanci prej 82,500 dollarësh, ndërsa ajo e Miller është 40,000 dollarë. Seanca gjyqësore për të dy pritet të mbahet më 30 nëntor.