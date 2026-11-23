Rezultatet e konkursit për bursat e nxënësve për vitin shkollor 2026/2027 tregojnë se nxënësit shqiptarë përbëjnë një pjesë shumë të vogël të përfituesve. Sipas reagimit të sotëm të BDI-së, kjo ngre shqetësime lidhur me menaxhimin e arsimit dhe garantimin e mundësive të barabarta nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës.
Prej 817 bursave të ndara gjithsej, 80 u janë dhënë nxënësve shqiptarë, që përbëjnë më pak se 10 për qind të përfituesve.
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BDI vë në dukje se në disa kategori përfaqësimi është edhe më i ulët. Nga 50 bursat për nxënës të talentuar, asnjë nuk i është akorduar një nxënësi shqiptar. Ndërsa në kategorinë e artistëve të talentuar, vetëm 4 nxënës shqiptarë kanë përfituar bursë nga 150 të ndara.
Partia kërkon që Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe zëvendësministri Driton Sulejmani të japin shpjegime publike për mënyrën si është garantuar trajtimi i barabartë dhe nëse kriteret, procedurat e rezultatet janë shqyrtuar sipas përkatësisë etnike.
Sipas BDI-së, VLEN nuk mund të kufizohet te mbajtja e posteve qeveritare dhe deklaratat për përfaqësim, kur rezultatet konkrete në arsim kërkojnë transparencë dhe përgjegjshmëri.
Bursat, thekson BDI-ja, janë mundësi dhe jo privilegj, ndaj duhet të ndahen mbi baza të drejta e të barabarta. Nxënësit shqiptarë kanë të njëjtat të drejta për të përfituar nga mbështetja institucionale, ndërsa rezultatet që ngrenë dyshime për pabarazi duhet të sqarohen plotësisht.
BDI i kërkon Ministrisë publikimin e të dhënave të plota mbi aplikimet, pikët e marra dhe përfituesit në secilën kategori, si dhe shpjegimin e kritereve të përdorura për përzgjedhjen e bursistëve.
Partia shton se nxënësit shqiptarë nuk duhet të mbeten të nënpërfaqësuar në arsim. Ajo e cilëson transparencën dhe garantimin e mundësive të barabarta si përgjegjësi institucionale, nga e cila nuk mund të shmanget heshtja.