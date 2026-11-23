Gjykata Themelore në Gjilan ka vendosur që Endrit Azemi, nën dyshimin për mashtrim, të mbahet një muaj në paraburgim. Ai dyshohet se, duke pretenduar se vuante nga leukemia akute, ka mbledhur rreth 190 mijë euro nga qytetarët.
Kërkesa e Prokurorisë Themelore është aprovuar nga gjykata, e cila ndaj të pandehurit ka caktuar masën e paraburgimit prej një muaji.
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Dosja e prokurorisë pretendon se, nga 9 deri më 21 nëntor 2026, Azemi i ka mashtruar me dashje qytetarë të ndryshëm, me synimin për të përfituar në mënyrë të kundërligjshme pasuri, duke u paraqitur si i prekur nga leukemia akute.
Për t’i bërë të besueshme pretendimet, ai dyshohet se ka përdorur dokumente të falsifikuara, të cilat, sipas tij, ishin lëshuar nga spitali “Acibadem Altunizade” në Stamboll të Turqisë dhe tregonin se i nevojitej trajtim mjekësor.
Paratë dyshohet se janë mbledhur nëpërmjet platformës “GoFundMe” dhe aktiviteteve të organizuara në qytetin e Gjilanit nga familjarë e persona të tjerë.
Sipas të dhënave të prokurorisë, fushata online ka siguruar 162.522 euro, kurse aktivitetet për mbledhjen e ndihmave në Gjilan kanë sjellë edhe 26.684,80 euro.
Shuma e përgjithshme është 189.206,80 euro. Prokuroria e konsideron këtë vlerë si dëm material ndaj qytetarëve të ndryshëm dhe përfitim të kundërligjshëm për të pandehurin.
Veprimet e dyshuara të Endrit Azemit cilësohen si vepra penale “Mashtrimi”, sipas nenit 323, paragrafi 4, lidhur me paragrafin 1 dhe nenin 77 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.
Gjykata ka arsyetuar se plotësohen kushtet ligjore për paraburgim dhe se masa të tjera alternative nuk do të garantonin zhvillimin e suksesshëm të procedurës penale.
Vendimi mund të ankimohet nga palët në Gjykatën e Apelit të Kosovës.
I pandehuri konsiderohet i pafajshëm deri në vërtetimin e fajësisë së tij me një vendim të formës së prerë.