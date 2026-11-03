ESHA: Vetëm 9 nga 62 lokomotivat e hekurudhave në Maqedoni janë në punë; humbjet kapin 6.75 miliardë denarë

Enti Shtetëror i Auditimit (ESHA) bën të ditur se Hekurudhat e Republikës së Maqedonisë së Veriut (HRMV) Transport SHA Shkup kanë regjistruar humbje prej 331.8 milionë denarësh për vitin 2024. Kur u shtohen humbjet e mbartura nga periudhat e mëparshme, shuma arrin në 6.75 miliardë denarë. Nga 62 lokomotiva që zotëron kompania, vetëm nëntë janë funksionale.
Inventari i mjeteve të transportit përfshin edhe 16 grupe pasagjerësh, por në gjendje pune janë vetëm pesë prej tyre. Ndër 47 vagonët e pasagjerëve, dy përdoren në shërbimin e rregullt të transportit.
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Auditimi evidentoi mangësi edhe në administrimin dhe regjistrimin e një pjese të stoqeve, përfshirë lëndët e para, materialet, pjesët rezervë, inventarin e vogël, paketimin dhe gomat e automjeteve. Sipas vlerësimit, 71% e stoqeve, me vlerë 342.345 mijë denarë ose 5.548.000 euro, datojnë para vitit 2019. Megjithatë, në mbyllje të periudhës kontabël nuk ishte bërë përshtatja e vlerës së tyre.
Sa i përket derivateve të naftës, ESHA konstatoi se pranimi dhe shpërndarja kryhen në mënyrë të papërshtatshme, joprofesionale dhe të pasigurt, duke krijuar rrezik për shëndetin dhe sigurinë e qytetarëve, si edhe për mjedisin. Pajisjet e matjes janë të vjetruara e të improvizuara dhe mund të manipulohen lehtësisht, ndaj nuk pasqyrojnë gjendjen reale të derivateve. Po ashtu, automjetet furnizohen me pompa, matësit e të cilave nuk janë kontrolluar apo kalibruar prej një kohe të gjatë.
Në vend që të shlyente në afat detyrimet e prapambetura, kompania kishte ndjekur praktikën e kundërshtimit të vendimeve për urdhërpagesa. Kjo ka zgjatur proceset gjyqësore dhe ka shtuar ndjeshëm detyrimet që lidhen me borxhin kryesor, interesat dhe kostot gjyqësore.