Në dokumentarin e saj të ri, “Heal”, Princesha e Uellsit, Kate Middleton, ndan një nga rrëfimet më personale për përballjen me kancerin. Traileri e tregon teksa ecën në mal me vëllain e saj më të vogël, James Middleton.
Gjatë bisedës, James e pyet nëse është traditë që pacientët t’i bien këmbanës kur largohen nga Royal Marsden. “Po, por unë nuk i rashë këmbanës”, përgjigjet Kate. Vëllai i saj i thotë: “Atëherë, ndoshta kjo është këmbana jote”, duke e krahasuar ngjitjen e malit me një simbol të kapërcimit të sëmundjes.
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Kur Kate bëri publik diagnozën në mars të vitit 2024, James shkroi në Instagram se familja kishte ngjitur shumë male së bashku ndër vite dhe se do ta përballonin edhe këtë sfidë pranë saj.
Dy vjet më pas, motra dhe vëllai e realizuan premtimin duke marrë pjesë në sfidën “National Three Peaks”. Ata ngjitën majat më të larta të Skocisë, Anglisë dhe Uellsit brenda 24 orëve, me synimin për të mbledhur fonde për The Royal Marsden Cancer Charity.
Në korrik, James shkroi se dy vjet më parë i kishte premtuar motrës se do ta ngjisnin së bashku atë mal. Ai tregoi se kishin biseduar për këtë sfidë edhe gjatë kohës kur Kate ndodhej në spital, si dhe për ndikimin shërues të natyrës. James tha se ndihej jashtëzakonisht krenar për të dhe vlerësoi forcën, qëndrueshmërinë e vendosmërinë e saj.
Dokumentari e ndjek Kate gjatë kësaj përvoje në mal dhe trajton jetën pas diagnozës së kancerit, si edhe mënyrat se si njerëzit gjejnë shpresë, ngushëllim dhe forcë kur përballen me një sëmundje të rëndë.
Në trailer, ajo shprehet se kanceri të ndryshon trupin dhe gjendjen fizike, por një diagnozë e tillë sjell edhe ndryshime shumë më të thella brenda njeriut.
Në skenat e fundit, Kate bashkohet me familjen, përqafon fëmijët e saj, Princin George, Princeshën Charlotte dhe Princin Louis, e më pas ndan një përqafim të ngrohtë me bashkëshortin, Princin William.
“Është e qartë se nuk jemi bërë për t’i përballuar vetëm vështirësitë e jetës. Gjërat mund të përtërihen e të rriten sërish. Shpesh, përmes dhimbjes kuptojmë se përtej saj ka një bukuri shumë më të madhe”, thotë Kate.