LIVE/ Tërmet apokaliptik në kufirin Turqi-Siri, mijëra të vdekur dhe të plagosur, Shqipëria dërgon ekip shpëtimi

Turqia nuk po gjen qetësi. Vetëm 12 orë pas tërmetit shkatërrues me magnitudë 7.8 të shkallës Rihter, është goditur nga një tërmet tjetër me magnitudë 7.7.

Epiqendra ka qenë në Kahramanmaraşit, sipas të dhënave të Sizmologjisë Evropiane.

Mëngjesin e sotëm, rreth orës 04:00, Turqia u godit nga një tërmet 7.8 ballë, duke lënë pas mijëra viktima dhe të plagosur.

I know it is difficult to follow, but last night M7.8 earthquake in Turkey has just been followed by a M7.7 (preliminary) 20 min ago. It will add to the damage and further complexify the response. Our thoughts are with all the affected people and their loved ones 🙏

— EMSC (@LastQuake) February 6, 2023