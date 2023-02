Turqia mbetet pa internet dhe energji pas tërmetit shkatërrues, OBSH aktivizon ekipet mjekësore të urgjencës në terren

Organizata Botërore e Shëndetësisë ka aktivizuar rrjetin e saj të ekipeve mjekësore të urgjencës në Turqi dhe Siri për të ndihmuar të prekurit nga tërmeti, shkroi në Twitter drejtori i përgjithshëm i OBSH-së.

Ekipet do të ofrojnë “kujdes thelbësor shëndetësor për të lënduarit dhe më të cenuarit e prekur nga tërmeti”, tha Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Tërmeti rrëzoi energjinë dhe lidhjen e internetit në Turqinë jugore, gjë që mund të ndikojë në “aftësinë e publikut për të kërkuar ndihmë”, sipas monitorit global të internetit NetBlocks.

⚠️ Confirmed: A 7.8 magnitude earthquake has knocked out power and internet connectivity in parts of southern #Turkey; the impact to communications may affect the public’s ability to seek assistance, with hundreds of casualties reported 📉 #Deprem pic.twitter.com/ppXEbB5Q4p

— NetBlocks (@netblocks) February 6, 2023