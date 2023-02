Pozicionimi i planeteve, çfarë e shkaktoi tërmetin e frikshëm në Turqi: Flet studiuesi që e parashikoi me përpikmëri

Studiues holandez Frank Hoogerbeets parashikoi me përpikmëri tërmetin shkatërrues që goditi sot Turqinë. Përmes një postimi në Twitter tre ditë më parë, ai tha se pritet që herë a vonë pikërisht në zonë që ra tërmeti, të kishte një lëkundje të fortë.

Larger seismic activity may occur from 4 to 6 February, most likely up to mid or high 6 magnitude. There is a slight possibility of a larger seismic event around 4 February.https://t.co/75I3PjAarX

