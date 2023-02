Turqia goditet nga një tërmet tjetër me magnitudë 7.7, gazetari ishte “live” kur dridhet toka, njerëzit ulërasin në rrugë (video)

Një tërmet tjetër me magnitudë 7.7 goditi Turqinë dhe qytetet përreth gjatë paradites.

Tërmeti ka ndodhur në Ekinözü të Kahramanmaras dhe ka pasur një thellësi 16.4 kilometra.

Në këtë video të shpërndarë në rrjetet sociale, shihen momentet kur njerëzit ndiejnë lëkundjen e re me të njëjtën magnitudë si lëkundja e parë e mëngjesit.

Pamjet tregojnë dhe një gazetar që është tronditur teksa po raportonte live nga terreni për pasojat e tërmetit shkatërrues.

