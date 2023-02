Tjetër tërmet shkatërrues godet Turqinë, çfarë po ndodh?!

Një pasgoditje e madhe me magnitudë 7.5 Rihter goditi Turqinë në orën 13:24 me orën lokale (5:24 të mëngjesit ET), pasi një tërmet shkatërrues me magnitudë 7.8 goditi rajonin herët të hënën.

Pasgoditja ndodhet afërsisht 95 kilometra (60 milje) në veri të tërmetit fillestar që goditi pak më shumë se nëntë orë më parë në Turqinë jugore, sipas Shërbimit Gjeologjik të Shteteve të Bashkuara (USGS).

Ky është më i madhi nga më shumë se 30 pasgoditjet që kanë ndodhur deri më tani. Ky është një vlerësim paraprak për magnitudën e tërmetit dhe mund të ndryshojë.

Më shumë se 1,500 njerëz kanë vdekur në të gjithë Turqinë dhe Sirinë pas tërmetit të së hënës, me mijëra të tjerë të plagosur në të dy vendet.

I know it is difficult to follow, but last night M7.8 earthquake in Turkey has just been followed by a M7.7 (preliminary) 20 min ago. It will add to the damage and further complexify the response. Our thoughts are with all the affected people and their loved ones 🙏

— EMSC (@LastQuake) February 6, 2023