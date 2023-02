Tërmeti me mbi 500 viktima, Rama: Një mision shpëtimi do niset sot drejt Turqisë

Kryeministri Edi Rama ka reaguar në Twitter në lidhje me tërmetin vdekjepruerës në Turqi e Siri.

Ai bën me dije se Shqipëria do të nisë sot mision shpëtimi në Turqi për t’iu vënë në ndihmë të prekurve nga tërmeti.

Teksa shprehet i pikëlluar për tërmetin që ka lënë të paktën 500 viktima, Rama dërgon ngushëllimet më të thella për të afërmit e viktimava, ndërsa uron shërim të shpejtë për të lënduarit.

Deeply saddened about this morning news on the devastating earthquake hitting parts of Türkiye and Syria. Our deepest condolences to the many families that lost lives and wishing a fast recovery of the injured. A rescue mission of solidarity will depart today for Türkiye 🇦🇱❤️🇹🇷

— Edi Rama (@ediramaal) February 6, 2023