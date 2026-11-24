Elon Musk ka kërkuar nga Gjykata Federale e Apelit në SHBA të rrëzojë vendimin që e shpalli përgjegjës për mashtrimin e aksionerëve të Twitter. Çështja lidhet me përpjekjen e tij për t’u tërhequr nga blerja e platformës në vitin 2022.
Në një ankesë të paraqitur të hënën në mbrëmje, ai kundërshton përfundimin e jurisë se deklaratat e tij publike u shkaktuan aksionerëve humbje prej miliarda dollarësh.
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Padia buron nga një postim i 13 majit 2022, në të cilin Musk tha se marrëveshja prej 44 miliardë dollarësh për blerjen e Twitter ishte “pezulluar përkohësisht”, derisa të verifikohej numri i llogarive të rreme dhe spam-it në platformë.
Në ankesën e paraqitur në Gjykatën e 9-të të Apelit të SHBA-së, me seli në San Francisko, Musk pretendon se aksionerët nuk provuan se rënia e vlerës së aksioneve u shkaktua nga postimi i tij.
Ai thotë se nuk është vërtetuar asnjë lidhje mes postimit dhe pretendimit se ai përmbante të dhëna materialisht të rreme. Sipas Musk, investitorët po kërkojnë ta shpallin fajtor për mashtrim me letrat me vlerë vetëm sepse çmimi i aksioneve ra. Më 13 maj 2022, aksionet e Twitter humbën 9.7% të vlerës dhe zbritën në 40.72 dollarë për aksion.
Musk kundërshton edhe vendimin e gjyqtarit për ta trajtuar çështjen si padi kolektive. Ai argumenton se një pjesë e investitorëve mund të mos e kenë marrë parasysh postimin e tij kur vendosën të shisnin aksionet.
Aksionerët, nga ana e tyre, e akuzuan miliarderin se shqetësimet për llogaritë e rreme dhe spam-in i përdori si arsye për t’u tërhequr nga marrëveshja ose për të ushtruar presion që kompania të pranonte një çmim më të ulët.
Sipas pretendimeve të tyre, çmimi i aksioneve qëndroi në nivele të ulëta deri në tetor 2022, kur Musk pranoi ta përfundonte blerjen me ofertën fillestare prej 54.20 dollarësh për aksion.
Në korrik, gjyqtari federal Charles Breyer në San Francisko la në fuqi vendimin në favor të aksionerëve. Ai tha se kishte “prova të konsiderueshme të pavërtetësisë” në postimin e Musk të 13 majit dhe se dyshimet apo rezervat lidhur me përmbylljen e një transaksioni nuk e justifikojnë mashtrimin e investitorëve.
Avokatët e aksionerëve nuk kishin komentuar ende ankesën e fundit të Musk. Njëri prej tyre ka thënë më herët se, nëse vendimi konfirmohet, miliarderi mund të detyrohet të paguajë rreth 2.6 miliardë dollarë, si dhe interesat.
Paditë kolektive u japin investitorëve mundësinë të bashkohen në një çështje të vetme dhe të kërkojnë dëmshpërblim, pa qenë e nevojshme që secili të hapë proces gjyqësor më vete.
Pas blerjes së Twitter, Musk e riemërtoi platformën X. Më pas, kompania u përfshi në strukturën e SpaceX, gjigantit të tij të industrisë hapësinore dhe satelitore. Apeli i fundit përbën një tjetër betejë ligjore për Musk, ndërsa ai përpiqet të shmangë pasojat financiare të vendimit në favor të aksionerëve.