Alarmi për rrezikun që Rusia paraqet për sigurinë evropiane është shtuar ndjeshëm. Bashkimi Evropian dhe NATO po shqyrtojnë mënyra të reja për t’iu përgjigjur provokimeve ushtarake dhe operacioneve hibride të Moskës.
Shkeljet e hapësirës ajrore, aktet e sabotimit, sulmet kibernetike dhe dyshimet për përfshirjen e shërbimeve ruse të inteligjencës kanë rritur trysninë ndaj vendeve evropiane për të ndërtuar një reagim të përbashkët.
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Gjatë dy takimeve në Bruksel u pasqyrua qartë ndryshimi i situatës së sigurisë në kontinent. Këshilli i Atlantikut të Veriut shqyrtoi kërkesën e Polonisë për forcimin e mbrojtjes ajrore, pas shkeljes së hapësirës së saj ajrore nga raketat ruse. Në të njëjtën kohë, përfaqësuesit e përhershëm të 27 vendeve të BE-së u informuan nga Danimarka për një komplot të dyshuar për vrasjen e një reperi ukrainas-amerikan, të cilin autoritetet daneze ia atribuojnë shërbimeve ruse të inteligjencës.
NATO nuk mori vendim konkret për dërgimin e sistemeve të tjera të mbrojtjes ajrore në Poloni. Megjithatë, një burim i Aleancës vlerësoi se rëndësia e takimit qëndronte në trajtimin e incidenteve të ndryshme si pjesë e një strategjie më të gjerë që lidhet me përshkallëzimin e agresionit rus.
Paralajmërimi: Rusia po mat reagimin e Perëndimit
Një diplomat evropian tha se Moska po vëzhgon në mënyrë të vazhdueshme se si reagojnë vendet perëndimore dhe se mungesa e një kundërpërgjigjeje mund ta nxisë atë të shtojë presionin.
“Ata po na testojnë. Nëse nuk bëjmë asgjë, ata do të rrisin presionin”, u shpreh diplomati.
Në këtë kuadër, Danimarka ka propozuar ndalimin e lëshimit të vizave turistike për shtetasit rusë. Ajo kërkon gjithashtu që vizat e llojeve të tjera të kenë vlefshmëri vetëm në shtetin që i ka lëshuar. Nisma, megjithatë, po has kundërshtime nga disa vende anëtare të Bashkimit Evropian.
Rutte: Incidentet e reja duhet të sjellin më shumë ndihmë për Kievin
Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, e përshkroi si “absolutisht të papranueshme” shkeljen e hapësirës ajrore të Polonisë. Ai tha se Aleanca po rishikon në mënyrë të vazhdueshme masat e mbrojtjes dhe të parandalimit.
Në Berlin, ku mori pjesë në Asamblenë Parlamentare të NATO-s, Rutte foli edhe për shtimin e sulmeve hibride në Evropë. Sipas tij, Aleanca ka në dispozicion mekanizma reagimi që nuk janë gjithmonë të dukshëm për opinionin publik. Ai paralajmëroi Moskën se provokimet e reja nuk do të dobësojnë mbështetjen e Perëndimit për Kievin.
“Çdo incident i ri në Evropë duhet të sjellë më shumë, jo më pak, mbështetje për Ukrainën”, deklaroi Rutte.
Mes kërcënimeve të evidentuara prej tij janë zjarrvëniet e qëllimshme, sabotimet në rrjetet hekurudhore, sulmet ndaj anijeve tregtare dhe goditjet e vazhdueshme kibernetike.
“Ne të gjithë jemi shënjestra, të gjithë jemi të prekur”, tha ai, duke nënvizuar se përballja me këto rreziqe nuk është përgjegjësi vetëm e qeverive, por kërkon angazhimin edhe të bizneseve dhe qytetarëve.
Brukseli përgatit paketën e 22-të të sanksioneve
Ndërsa NATO diskuton masat e sigurisë, Bashkimi Evropian po harton një paketë të re ndëshkuese kundër Rusisë.
Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, e lidhi shtimin e operacioneve hibride ruse me propozimin për ndalimin e hyrjes në territorin e BE-së për ish-luftëtarët rusë.
Kjo masë parashikohet në paketën e 22-të të sanksioneve, e cila përfshin edhe kufizime më të forta ndaj sektorit energjetik, transportit detar dhe transaksioneve financiare.
Vendet anëtare do të vijojnë konsultimet përpara samitit të jashtëzakonshëm të Bashkimit Evropian, i planifikuar të zhvillohet këtë javë në Bruksel.
Zhvillimet e fundit dëshmojnë se siguria e Evropës po trajtohet gjithnjë e më shumë si një përgjegjësi e përbashkët e BE-së dhe NATO-s. Vendet perëndimore po kërkojnë të harmonizojnë qëndrimet dhe masat ndaj rritjes së kërcënimeve që ia atribuojnë Rusisë.