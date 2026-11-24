Në dronët rusë që janë përdorur për të sulmuar Ukrainën janë gjetur pjesë elektronike amerikane dhe evropiane të prodhuara vetëm pak muaj më parë. Zbulimi tregon se Rusia vijon të sigurojë teknologji nga Perëndimi, megjithëse SHBA-ja dhe vendet evropiane kanë vendosur sanksione prej më shumë se katër vitesh.
Një hetim i gazetës ukrainase “Kyiv Independent” bën të ditur se një dron sulmues rus Geran-4, i rrëzuar në rajonin e Kievit në mesin e gushtit, përmbante pjesë të prodhuara në vitin 2026. Sipas një raporti të inteligjencës ukrainase, droni ishte ndërtuar në Zonën Ekonomike Speciale të Alabugës, në Rusi, dhe kishte pothuajse 100 komponentë me origjinë të huaj.
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Hetuesve u ka tërhequr vëmendjen koha e shkurtër mes prodhimit të disa pjesëve dhe përdorimit të tyre në armët ruse. Për 12 komponentë u arrit të lexoheshin kodet e prodhimit: shtatë datonin nga viti 2026, tre nga viti 2025 dhe dy nga viti 2024.
Ndër prodhuesit e identifikuar është CTS Corporation nga SHBA-ja, çipat kohëzues të së cilës mbanin data prodhimi në janar, shkurt dhe mars 2026. Në dron u gjet edhe një diodë fuqie e Vishay Intertechnology, po nga SHBA-ja, e prodhuar në mesin e shkurtit 2026. Një mikrokontrollues i STMicroelectronics, kompani e lidhur me Zvicrën, Francën dhe Italinë, ishte prodhuar në fillim të shkurtit 2026, ndërsa montimi dhe testimi i tij ishin kryer në Malajzi.
STMicroelectronics dhe Vishay Intertechnology i thanë “Kyiv Independent” se i kanë ndërprerë operacionet dhe dërgesat për në Rusi që prej vitit 2022 dhe se zbatojnë programe të rrepta për respektimin e sanksioneve. Asnjëra nuk shpjegoi se si pjesët e saj përfunduan te ushtria ruse. CTS Corporation nuk iu përgjigj kërkesave për koment.
Karta SIM lituaneze në dronët rusë
Një raport tjetër i inteligjencës ukrainase ka dokumentuar përdorimin e kartave SIM evropiane në dronët rusë. Gjatë vitit 2025, në tetë dronë të tillë u zbuluan karta të Pildyk, kompani lituaneze e telefonisë celulare që është degë e operatorit Tele2 Lietuva.
Jonas Oman, përfaqësues i organizatës joqeveritare Blue/Yellow që mbështet Ukrainën, shpjegoi se kartat u japin dronëve mundësinë të dërgojnë pamje dhe të transmetojnë vendndodhjen. Në këtë mënyrë, ata funksionojnë në thelb si telefona celularë fluturues. Sinjalet e kartave evropiane mund të ngatërrohen me përdorimin e zakonshëm të telefonave, duke ua bërë më të vështirë forcave ukrainase identifikimin dhe gjurmimin e dronëve.
Tele2 Lietuva tha se kartat ishin blerë dhe aktivizuar në vitin 2024. Kjo kishte ndodhur përpara 1 janarit 2025, kur Lituania vendosi identifikimin e detyrueshëm të përdoruesve të kartave SIM. Sipas Linas Marcinkevicius, drejtues i kontrollit të riskut në kompani, rrjete të organizuara blejnë dhe aktivizojnë karta anonime, pastaj ua rishesin mashtruesve, kontrabandistëve dhe, në fund, agjentëve të shteteve armike.
Komisioni Evropian theksoi se eksportimi i kartave SIM në Rusi është i ndaluar, por devijimi dhe rishitja e tyre e paligjshme mbeten problem. Ai sqaroi gjithashtu se detyrimi për regjistrimin e identitetit të përdoruesve vendoset në nivel kombëtar dhe nuk është në fuqi në të gjitha shtetet anëtare.
Mbi 16 mijë komponentë të huaj të identifikuar në armët ruse
Rastet e fundit janë pjesë e një problemi më të gjerë. Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm të Ukrainës ka identifikuar, që nga nisja e pushtimit rus, më shumë se 16 mijë komponentë të huaj në raketa dhe dronë rusë. Pjesët vijnë nga mbi 30 vende të ndryshme. Për të zbuluar rrjetet që furnizojnë Rusinë me këtë teknologji, autoritetet ukrainase kanë dërguar 28 kërkesa për ndihmë ligjore jashtë vendit.
Në shtator, Vladislav Vlasyuk, i dërguari special i presidentit ukrainas për sanksionet, njoftoi se në një dron rus Geran-5 të rrëzuar ishte gjetur një tranzistor evropian. Ai ishte prodhuar në shkurt 2026, vetëm shtatë muaj përpara se të zbulohej.
Kievi nuk pretendon se kompanitë perëndimore ia shesin drejtpërdrejt Rusisë këto produkte. Sipas tij, pjesët mbërrijnë në duart e Moskës nëpërmjet ndërmjetësve dhe kompanive fasadë, shpesh pasi kalojnë në tre ose katër hallka tregtare.
Vlasyuk kërkon mbikëqyrje më të fortë të zinxhirëve të furnizimit, ndjekje penale të ndërmjetësve dhe më shumë përgjegjësi nga prodhuesit për të përcaktuar përdoruesit përfundimtarë. Ai kërkoi edhe gjurmimin e transaksioneve financiare me të cilat paguhen produktet, duke theksuar se për çdo komponent që arrin në Rusi ka një pagesë të përpunuar përmes sistemit bankar.
Këto zbulime shtojnë pikëpyetjet për efektin e sanksioneve perëndimore dhe për mundësinë që Rusia të vazhdojë të sigurojë teknologji moderne për industrinë ushtarake, pavarësisht kufizimeve ndërkombëtare.