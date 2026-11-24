Një marrëveshje paqeje mes Ukrainës dhe Rusisë, sipas politologut amerikan Michael Des, do të kërkonte që Kievi të pranonte lëshime territoriale dhe të hiqte dorë nga synimi për t’u anëtarësuar në NATO. Në një analizë për revistën “Foreign Affairs”, ai i bën thirrje SHBA-së të rishikojë në mënyrë të thellë qasjen e saj, duke shtuar presionin ndaj Ukrainës dhe duke i ofruar Rusisë stimuj ekonomikë e diplomatikë.
Në shkrimin me titull “Koha për një marrëveshje me Rusinë: Çfarë duhet të ofrojë Amerika për të arritur paqen në Ukrainë”, Des vlerëson se sanksionet perëndimore dhe ndihma ushtarake për Kievin nuk kanë bërë që Vladimir Putin të ndryshojë synimet. Ai paralajmëron se zgjatja e konfliktit shton rrezikun e përshkallëzimit dhe mund të dëmtojë unitetin e Perëndimit.
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Pse, sipas tij, sanksionet nuk japin rezultat?
Des kujton se Rusia ka qenë nën presion të jashtëzakonshëm ekonomik dhe ushtarak që nga viti 2014, veçanërisht pas pushtimit të vitit 2022.
Siç citon ai, shefja e diplomacisë evropiane Kaja Kallas ka deklaruar se mbi 25 mijë sanksione i kishin shkaktuar ekonomisë ruse një kosto prej rreth 1.5 trilionë dollarësh deri në muajin qershor.
Pavarësisht këtyre masave, argumenton Des, as sanksionet dhe as ndihma ekonomike e ushtarake që SHBA-ja i ka dhënë Ukrainës nuk e kanë bindur Kremlinin të braktisë objektivat e veta.
Analiza sjell në vëmendje edhe marrëveshjen e tetorit mes Trumpit dhe Putinit për furnizimin me naftë ruse, e cila përfshinte pezullim të përkohshëm të sanksioneve amerikane. Trump e kishte përshkruar këtë hap si përpjekje për ta mbajtur Moskën të përfshirë në negociata. Des mendon se shkëmbime të këtij lloji mund të jenë më të dobishme për arritjen e paqes.
Përparimet e Ukrainës dhe avantazhi rus në luftë
Des pranon se ushtria ukrainase ka shënuar suksese në Zaporizhja dhe në rajonin e Limanit. Atje, operacioni “Vivaldi” pengoi përparimin rus drejt Kramatorskut dhe Slovianskut.
Po ashtu, goditjet ukrainase ndaj urës së Krimesë dhe objekteve ruse të naftës kanë krijuar vështirësi për transportin dhe furnizimin energjetik të Moskës.
Megjithatë, sipas politologut, këto zhvillime nuk përbëjnë fitore strategjike. Rusia ruan epërsi të ndjeshme në fushën e betejës dhe ka ndryshuar mënyrën e veprimit, duke u mbështetur më shumë te rrethimi i zonave të fortifikuara sesa te sulmet ballore.
Ai vëren gjithashtu se sulmet ruse me dronë dhe raketa balistike ndaj infrastrukturës ukrainase janë intensifikuar. Ndërkohë, mungesa e raketave interceptuese PAC-3 për sistemet Patriot po dobëson aftësinë mbrojtëse të Kievit.
Çfarë lëshimesh do të kërkoheshin nga Ukraina?
Des e konsideron negociimin të vetmen rrugë realiste për t’i dhënë fund luftës.
Sipas propozimit të tij, Kievi do të duhej të pranonte lëshime territoriale ndaj Rusisë dhe të hiqte dorë nga anëtarësimi në NATO, si edhe nga mundësia e vendosjes së përhershme të forcave të Aleancës në territorin ukrainas.
Ai sugjeron që Uashingtoni ta përdorë ndihmën ushtarake si instrument presioni ndaj Zelenskyt. Kjo mund të nënkuptojë kufizimin ose ndërprerjen e furnizimit me disa sisteme dhe shërbime, përfshirë raketat Patriot, lidhjen satelitore Starlink dhe Starshield, si dhe informacionin për mbrojtjen ajrore e sulmet me rreze të gjatë veprimi.
Në këmbim, Trump mund t’i ofronte Moskës heqje graduale të sanksioneve që prekin eksportet e energjisë dhe transaksionet financiare, si dhe rikthim në sistemin ndërkombëtar ndërbankar SWIFT.
NATO-ja dhe synimet e Kremlinit
Des vë në dyshim nëse Rusia ka fuqinë ushtarake për të fituar një luftë të drejtpërdrejtë me NATO-n. Ai i referohet vështirësive të ushtrisë ruse në Ukrainë dhe epërsisë së Aleancës në numrin e personelit, pajisjet dhe shpenzimet ushtarake.
Ai mendon se synimet e Moskës janë më të kufizuara sesa i paraqesin disa analistë perëndimorë: kryesisht kontrolli i rajoneve lindore të Ukrainës dhe kufizimi i fuqisë ushtarake të Kievit.
Duke folur për bisedimet në Abu Dhabi, ku Rusia kërkoi edhe tërheqjen e forcave të NATO-s nga Polonia dhe shtetet baltike, Des thotë se kërkesa të tilla mund të jenë pjesë e taktikave negociuese.
Trumpi, trashëgimia politike dhe rreziku i zgjerimit të luftës
Sipas paralajmërimit të analistit, sa më gjatë të vijojë lufta, aq më shumë rritet mundësia e një përballjeje më të gjerë mes Rusisë dhe NATO-s. Ndërkohë, kostot ekonomike dhe politike po vënë në sprovë bashkimin e vendeve perëndimore.
Des beson se Trump ka edhe arsye personale për të synuar një marrëveshje historike: ai dëshiron të lërë gjurmë diplomatike dhe të fitojë njohje ndërkombëtare, përfshirë Çmimin Nobel për Paqen.
Një marrëveshje, sipas tij, mund t’i shërbente edhe interesit më të gjerë strategjik të SHBA-së për të dobësuar lidhjet mes Moskës dhe Pekinit. Trump e konsideron Kinën rivalin kryesor afatgjatë të Amerikës.
Des përfundon se, edhe pse do të sillte kompromise të dhimbshme për Ukrainën, një marrëveshje me Rusinë mund të ishte më e favorshme sesa vazhdimi i luftës, e cila po shkakton kosto njerëzore gjithnjë e më të larta dhe mbart rrezikun e një konflikti më të gjerë.