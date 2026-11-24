Fenomeni klimatik “Super El Nino”, i cili është zhvilluar gjatë javëve të fundit, po fiton intensitet. Disa meteorologë tashmë e përshkruajnë atë si “Mega El Nino”.
Parashikimet dhe analizat meteorologjike të përmendura në raportim ngrenë mundësinë që Britania e Madhe të përballet me një dimër më të stuhishëm, me shira të rrëmbyeshëm, erëra të forta dhe periudha të ftohta me dëborë. Shqetësimet shtrihen edhe te ndikimi i mundshëm në çmimet e ushqimeve dhe zinxhirët globalë të furnizimit.
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Përveç ngrohjes së pazakontë të ujërave të Paqësorit, që është tipar i El Ninos, vëmendje po i kushtohet edhe vorbullës polare të Arktikut. Ajo formohet nga erëra të fuqishme që qarkullojnë rreth Polit të Veriut. Nëse dobësohet ose zhvendoset, masa ajri të ftohtë mund të lëvizin drejt jugut, në Europë dhe Amerikën e Veriut.
Ky zhvillim mund të sjellë, në disa rajone, stuhi dëbore dhe temperatura tejet të ulëta.
Meteorologu amerikan Ryan Maue ka ngritur shqetësimin për temperaturat jashtëzakonisht të larta të sipërfaqes së detit pranë ishujve Galapagos dhe bregdetit të Perusë.
“Anomali prej +10°C në temperaturën e sipërfaqes së detit pranë Galapagos dhe përgjatë brigjeve të Perusë. Ky është tashmë një Mega El Nino”, shkroi Maue në rrjetin social X.
Për të mbështetur vlerësimin, ai publikoi një hartë të përgatitur mbi të dhënat e Qendrës Europiane për Parashikimet Meteorologjike Afatmesme (ECMWF). Harta tregon një zonë të gjerë me ujëra jashtëzakonisht të ngrohta në Oqeanin Paqësor. Ndërkohë, në disa pjesë të bregdetit perëndimor të Shteteve të Bashkuara janë regjistruar reshje të dendura, përmbytje dhe erëra të forta.
Ndryshimet e temperaturës së ujit mund të ndikojnë ndjeshëm te ekosistemet detare dhe zinxhiri ushqimor, duke e bërë më të vështirë gjetjen e ushqimit për specie si luanët e detit dhe pinguinët. Pasojat mund të prekin gjithashtu bujqësinë dhe furnizimin ndërkombëtar me ushqime: moti i paqëndrueshëm mund të dëmtojë të korrat dhe të pakësojë prodhimin, duke rritur çmimet për konsumatorët.
Në Britaninë e Madhe, vëmendja është përqendruar te mundësia e shtrenjtimit të produkteve të importuara, përfshirë orizin, kakaon dhe kafenë. Në një njoftim në faqen zyrtare të qeverisë britanike thuhet se sistemet atmosferike të vendit zakonisht nuk preken drejtpërdrejt në të njëjtën shkallë nga El Nino. Megjithatë, përmasat potencialisht të paprecedenta të fenomenit e bëjnë të vështirë vlerësimin e pasojave.
“Britania e Madhe mund të përjetojë rritje të çmimeve për produkte si orizi dhe disa produkte tropikale, për shembull kakaoja dhe kafeja, por pasojat e sakta mbeten të vështira për t’u parashikuar”, thuhet në paralajmërimin qeveritar.
Më herët, banorëve të Londrës u ishte këshilluar të siguronin ushqime dhe produkte bazë për së paku tri ditë, në rast se moti ekstrem do të krijonte vështirësi në furnizim.
El Nino është një fazë e ciklit klimatik El Nino-Oscilacioni Jugor (ENSO), i cili përfshin luhatje periodike të temperaturës së sipërfaqes së Paqësorit dhe të qarkullimit atmosferik. Cikli kalon nga fazat e ngrohta te ato të ftohta, zakonisht çdo dy deri në shtatë vjet.
Në fazën e ngrohtë, El Nino çliron nxehtësi të madhe nga oqeani drejt atmosferës. Kjo ndikon në temperaturat mesatare globale dhe në modelet e reshjeve në rajone të ndryshme të botës. Në fillim të këtij muaji, Organizata Botërore Meteorologjike (WMO) paralajmëroi se El Nino i fuqishëm ka nisur të shtojë ndikimin mbi kushtet atmosferike globale.
Gjatë përditësimit klimatik të vitit 2026, Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, paralajmëroi për shtimin e ekstremeve klimatike.
“Ne kemi hyrë në një epokë të re të ekstremeve klimatike”, deklaroi Guterres.
Ai tha se një El Nino me përmasa të jashtëzakonshme po ndodh në një planet që tashmë është mbinxehur si pasojë e ndryshimeve klimatike të shkaktuara nga aktiviteti njerëzor.
“Rekordet klimatike vazhdojnë të thyhen. Kostot njerëzore vazhdojnë të rriten. Dhe ata që mbajnë përgjegjësinë më të vogël po vuajnë të parët dhe më rëndë”, u shpreh ai.
Guterres u kërkoi liderëve të botës të përshpejtojnë uljen e emetimeve, të pakësojnë varësinë nga karburantet fosile dhe të japin mbështetje financiare për vendet më të cenueshme.
Se si do të ndikojë konkretisht fenomeni në motin e Britanisë dhe në pjesë të tjera të Europës, mbetet ende e paqartë dhe do të varet nga zhvillimi i mëtejshëm i kushteve atmosferike.