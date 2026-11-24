Policia britanike ka arrestuar dy persona, të dyshuar për vjedhje me thyerje, pas një incidenti të raportuar në Anmer Hall, rezidenca e Princit William dhe Princeshës Kate Middleton në Norfolk të Anglisë.
Sipas Policisë së Norfolkut, ndalimet u kryen pas ngjarjes që ndodhi të hënën në mbrëmje në rezidencën me 10 dhoma, e cila gjendet në pronën private mbretërore të Sandringhamit.
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Anmer Hall iu dhurua çiftit nga Mbretëresha Elizabeth II dhe shërben si shtëpi pushimi në fshat, larg detyrave zyrtare dhe vëmendjes së publikut.
Megjithatë, William, Kate dhe tre fëmijët e tyre — Princi George, Princesha Charlotte dhe Princi Louis — kalojnë pjesën më të madhe të kohës në Forest Lodge, në Windsor, të cilën e kanë përshkruar si shtëpinë e tyre të përhershme.
Anmer Hall ka pasur rëndësi të veçantë për familjen edhe pas njoftimit të Kate për diagnozën e kancerit, dy vite më parë. Në atë kohë, familja u tërhoq në rezidencë për të qëndruar larg syrit të publikut.
Ndërtesa gjeorgjiane me tulla të kuqe ndodhet në një zonë të veçuar të pronës mbretërore të Sandringhamit, një distancë të shkurtër me makinë nga Sandringham House.
Të martën në mëngjes, Princi William u fotografua gjatë një vizite në Downing Street 10. Ky ishte një tjetër angazhim publik, në një kohë kur roli i tij në jetën publike britanike po bëhet gjithnjë e më i dukshëm.