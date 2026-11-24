Helen Dale, 28 vjeçe, nga Illinois në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk e dinte se ishte shtatzënë. Dhimbjet që i kishte marrë për menstruale ishin në të vërtetë shenja të lindjes dhe, vetëm pak minuta pasi hyri në vaskë, ajo solli në jetë një vajzë.
Ngjarja ndodhi më 22 nëntor të vitit 2025. Helen u zgjua me dhimbje të forta barku, të cilat i ngjanin atyre të menstruacioneve, ndonëse këtë herë ishin më të rënda se zakonisht.
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Atë ditë ishte ditëlindja e partnerit të saj, Justin Hile, 32 vjeç, ndaj fillimisht ajo nuk u kushtoi shumë vëmendje dhimbjeve. Çifti doli madje për të ngrënë pica, pa e kuptuar Helen se lindja kishte nisur.
Rreth orës 19:00, dhimbja u shtua aq shumë sa ajo mendoi se mund të bëhej fjalë për apendicit. Për t’u qetësuar, mbushi vaskën me ujë të ngrohtë. Pas vetëm 10 minutash ndjeu nevojën të shtynte dhe, që në shtytjen e parë, kuptoi se po dilte koka e një foshnjeje.
Helen kujton se në atë çast u trondit: nuk e kuptonte çfarë po ndodhte, por e dinte se foshnja po vinte në jetë dhe se duhej të vazhdonte të shtynte.
Pas shtytjes së dytë, ajo e kishte vajzën në krahë. Helen i liroi kordonin e kërthizës, i pastroi hundën, e ktheu me kujdes dhe i fërkoi shpinën derisa foshnja nisi të qante. Më pas qau edhe vetë. Fjalët e para që i drejtoi së bijës, siç rrëfen ajo, ishin një pyetje: kush ishte ajo.
Justin ndodhej në dhomën tjetër dhe nuk e kishte kuptuar çfarë po ndodhte. Pamja që pa e tronditi dhe ai telefonoi urgjencën. Helen thotë se fillimisht i kishte kërkuar të merrte numrin për raste jo urgjente, sepse mendonte se pjesa më e vështirë kishte kaluar.
Një ambulancë e çoi në spital, ku edhe mjekët u befasuan nga rrethanat e lindjes. Vajza u quajt Clara. Në lindje ajo peshonte rreth 2.3 kilogramë dhe, përveç peshës së ulët, ishte në gjendje të mirë shëndetësore.
Helen doli nga spitali pas një dite, ndërsa Clara qëndroi pesë ditë nën kujdesin e mjekëve. Sipas shpjegimit që ata i dhanë, pozicioni i anuar i mitrës dhe vendosja e placentës në pjesën e përparme të saj mund ta kenë penguar të dallonte lëvizjet e foshnjës gjatë shtatzënisë.
Gjatë gjithë asaj periudhe, 28-vjeçarja pothuajse nuk kishte pasur simptoma të dukshme. Ajo kishte shtuar vetëm rreth 4.5 kilogramë, gjë që ia kishte lidhur me faktin se po hante më shumë, ndërsa barku nuk i ishte fryrë dukshëm.
Helen është shprehur se ngjarja i duket ende e pabesueshme, edhe pas një viti. As nëna e saj, e cila punon si infermiere praktikuese, nuk kishte vënë re shtatzëninë kur ishin takuar një javë para lindjes.
Ardhja e Clarës ishte e papritur edhe për një arsye tjetër: Helen nuk kishte dashur të kishte fëmijë, ndërsa Justin kishte shpresuar prej kohësh të bëhej baba. Ata ishin njohur vetëm 11 muaj përpara lindjes së vajzës dhe kishin blerë shtëpinë e tyre vetëm tri javë më herët.
Pas lindjes, familjarët dhe miqtë i erdhën në ndihmë çiftit me rroba për foshnjën, krevat dhe karrocë. Hapësira që ishte menduar si dhomë lojërash u përshtat për Clarën.
Helen thotë se kalimi i papritur nga jeta pa fëmijë në mëmësi ishte një ndryshim i madh, por nuk do ta ndryshonte përvojën e saj për asgjë. Megjithëse më parë kishte vendosur të mos bëhej nënë, ajo rrëfen se lidhja me Clarën u krijua pa vështirësi.
Ndër gjërat më të bukura të kësaj përvoje, ajo veçon të shohë Justin të bëhet baba. Sipas Helen, ai është i mrekullueshëm në këtë rol dhe i përkushtuar ndaj vajzës. Sot Clara është në qendër të jetës së tyre, ndërsa Helen e quan ardhjen e saj surprizën më të madhe që mund t’i sillte jeta.