Muzika e njohur mund t’u rikthejë kujtime personave me demencë, t’ua lehtësojë shqetësimin dhe t’i afrojë me familjarët. Megjithatë, ekranet me prekje, menutë e ndërlikuara dhe llogaritë me abonim mund ta bëjnë të vështirë gjetjen dhe dëgjimin e një kënge. Një nismë britanike kërkon t’i pakësojë këto pengesa.
Music for Dementia dhe Universiteti i Sheffield-it kanë njoftuar se karta “Music Made Easy” do të prezantohet në Dhomën e Lordëve të Parlamentit britanik. Në këtë nismë marrin pjesë persona që jetojnë me demencë, studiues, kompani të teknologjisë dhe përfaqësues të industrisë muzikore, mes tyre Universal Music Group, Warner Music Group dhe shoqata britanike e industrisë fonografike (BPI).
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Të dhënat e cituara nga Music for Dementia dhe Age UK tregojnë se vetëm tre në dhjetë kujdestarë familjarë në moshë të madhe thanë se mund të dëgjonin muzikë në internet së bashku me personin për të cilin kujdeseshin. Po ashtu, gjashtë në dhjetë përdorues të internetit të moshës 65 vjeç e lart thanë se nuk e përdornin kurrë atë për të dëgjuar muzikë apo për të parë video.
Nënshkruesit e kartës angazhohen të marrin masa konkrete brenda 12 muajve. Propozimet përfshijnë pajisje më të lehta për t’u përdorur për dëgjimin e muzikës, pjesëmarrjen e personave me demencë në projektimin e tyre, si dhe thjeshtimin e licencave dhe llogarive të përdorura në qendrat e kujdesit.
Në një provë të organizuar nga Music for Dementia, 92 për qind e familjeve pjesëmarrëse u shprehën se do t’ua rekomandonin të moshuarve pajisjet muzikore pa ekran. Drejtoresha Amy Shackleton tha se përvojat e personave me demencë kanë ndikuar në hartimin e kartës dhe se hapi i radhës është shndërrimi i angazhimeve në ndryshime të përdorshme në jetën e përditshme.
Në Universitetin e Sheffield-it, ekipi i udhëhequr nga studiuesja Jennifer MacRitchie po bashkëpunon me persona me demencë për të krijuar pajisje të thjeshta dëgjimi. Ai po zhvillon edhe mjete që u mundësojnë atyre të improvizojnë dhe të krijojnë muzikë.
Music for Dementia ofron tashmë m4dRADIO, një radio falas në internet që transmeton 24 orë në ditë, pa reklama, lajme apo ndërhyrje nga prezantuesit. Dëgjuesit mund të përzgjedhin këngë nga vitet ’40 deri në vitet ’80, ndërsa kanali MIX ka përzgjedhje tematike të përshtatshme edhe për aktivitete në grup në qendrat e kujdesit.
Sipas Simon Wheeler, specialist pranë Alzheimer’s Society, këngët e njohura mund të sjellin kujtime dhe të krijojnë çaste afërsie edhe kur kujtesa dhe komunikimi me fjalë bëhen më të vështira. Ai përmendi grupet e këndimit “Singing for the Brain”, ku muzika i ndihmon pjesëmarrësit të angazhohen dhe të kalojnë kohë me të tjerët.
Ndërkohë, një fushatë e Daily Mail po mbledh fonde për kurse gjashtëjavore të destinuara për miqtë dhe familjarët që kujdesen për persona me demencë. Kurset ofrohen nga Alzheimer’s Society dhe Alzheimer Scotland, me mbështetjen e Mail Force, dhe synojnë t’i njohin kujdestarët me të drejtat e tyre dhe shërbimet që mund të përfitojnë.