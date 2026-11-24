Jona u largua nga shtëpia e Big Brother VIP Kosova mbrëmjen e së hënës, pas eliminimit nga gara.
E ftuar në “Big Cast” në Klan Kosova, ajo foli për qëndrimin e saj në shtëpi dhe për historinë me Doresën e Lelën, e cila u bë e njohur gjatë spektaklit.
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Jona u pyet edhe për reagimin në Prime, kur u kritikua për bullizim të drejtpërdrejtë ndaj Doresës. Sipas saj, pamja e Doresës në ekran i solli ndër mend periudhën kur ishte 16-17 vjeçe dhe përjetimet e asaj kohe. Ajo tha se Doresa nuk e kishte lënë të qetë dhe e kishte sulmuar vazhdimisht, pak nga pak.
Jona shpjegoi se nuk kishte planifikuar ta tregonte këtë pjesë të së kaluarës brenda shtëpisë. Megjithatë, ajo e kishte menduar si mundësi që historia t’i sillej nga jashtë dhe të përballej me të, deklaroi në Klan Kosova.
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