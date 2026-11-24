Gjatë një loje me banorët e Big Brother VIP Kosova, Edita dhe Anjeza i thanë Akilit se i dashuri i Anjezës, i njohur si “polici”, nuk ekziston dhe se kjo histori ishte pjesë e lojës.
Akili iu përgjigj se, edhe nëse nuk kishte të dashur, Anjeza do të mbahej mend për “policin” e saj.
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Më pas, Anjeza foli për ndryshimin mes karakterit të saj dhe atij të Sharrit. Ajo tha se është më e egër, ndërsa ai më i butë, por i ka premtuar se do të bëhet më e butë. Sipas saj, njeriu ndryshon për dashuri.
Edita ndërhyri duke thënë se nuk është e domosdoshme të ndryshosh për dikë tjetër.
Në fund, Anjeza i kërkoi Sharrit t’i këndonte një këngë. Më shumë hollësi gjenden në videon më poshtë.