Fotografi ajrore kanë dokumentuar një krizë të rëndë transporti në Iran: rreth 1,200 kamionë janë rreshtuar në një kolonë 42 kilometra të gjatë, ndërsa përpiqen të çojnë mallra në vend.
Vështirësitë janë thelluar pas bllokadës detare amerikane ndaj porteve iraniane, që ka orientuar një pjesë të konsiderueshme të tregtisë drejt rrugëve tokësore.
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Kolona është krijuar në pikën kufitare Yalama, mes Kazakistanit dhe Uzbekistanit, një korridor kyç për transportin e mallrave drejt Iranit. Shtimi i menjëhershëm i trafikut ka vënë në vështirësi infrastrukturën kufitare. Kamionët presin për orë të tëra, e në disa raste edhe për ditë, për të kryer procedurat doganore.
Amir Roshanbakhsh, përfaqësues i Organizatës së Zhvillimit të Tregtisë së Iranit, tha se numri i kamionëve në një nga pikat kufitare është rritur nga 200 në afro 1,200.
Pritjet e gjata po rëndojnë edhe shoferët. Mohammadreza Shiri, i cili ka 15 vite përvojë në drejtimin e kamionit, tha se nuk ishte përballur kurrë më parë me një situatë të tillë. Ai tregoi se kishte mbetur i bllokuar për pesë ditë.
Kalimi i transportit nga deti në tokë ka sjellë edhe rritje të ndjeshme të shpenzimeve. Majidreza Hariri, kreu i Dhomës së Tregtisë Iran-Kinë, bëri të ditur se transporti i një kontejneri, që më parë kushtonte rreth 3 mijë dollarë në rrugë detare, tani arrin në 12 mijë dollarë në rrugë tokësore.
Ndërprerjet po ndikojnë edhe në furnizimin e tregut. Mallra të ndryshme, sidomos produkte që prishen shpejt, kanë mbetur në Kinë, pasi distancat e gjata dhe kontrollet në kufi pengojnë mbërritjen e tyre në kohë.
Pritje të gjata raportohen edhe në pikën kufitare Bazargan, mes Turqisë dhe Iranit. Sipas shoferëve, kalimi i kufirit mund të kërkojë deri në 24 ditë.
SHBA-ja ngre Task Forcën “Porta e Hekurt”
Uashingtoni synon të kufizojë më tej përdorimin nga Irani të korridoreve tokësore për tregti dhe furnizime strategjike.
Si pjesë e kësaj përpjekjeje, Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) ka ngritur Task Forcën “Porta e Hekurt”. Struktura përbëhet nga rreth 20 persona dhe ka për detyrë të identifikojë e të pengojë transportin nëpër kufijtë tokësorë të Iranit dhe Detin Kaspik të sistemeve të armëve, teknologjisë me përdorim të dyfishtë, materialeve të sanksionuara dhe flukseve të paligjshme ekonomike.
Raportimet bëjnë të ditur se SHBA-të po ushtrojnë gjithashtu trysni ndaj shteteve fqinje të Iranit që të kufizojnë dërgimin e mallrave në territorin iranian.
Rrugët kryesore të transportit kalojnë nëpër Kazakistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Pakistan dhe Turqi. Infrastruktura e këtyre vendeve, megjithatë, po has probleme për të përballuar vëllimin e shtuar të trafikut.
Inflacioni arrin në 84%, shtohen shqetësimet për ushqimet dhe ilaçet
Përtej problemeve me transportin, bllokada po ushtron presion gjithnjë e më të madh mbi ekonominë dhe jetën e përditshme të iranianëve.
Të dhënat e Bankës Qendrore të Iranit tregojnë se inflacioni vjetor në zonat urbane ka shkuar në rreth 84%, duke u rritur për të 18-in muaj radhazi. Çmimet e produkteve bazë janë rritur ndjeshëm, ndërsa autoritetet kanë pezulluar eksportin e domateve, qepëve dhe patateve për të siguruar furnizimin e tregut vendas.
Presidenti i Iranit, Masoud Pezeshkian, ka thënë se bllokada ka rritur ndjeshëm koston e importeve dhe ka kufizuar të ardhurat nga eksportet e naftës.
Sipas tij, mallrat që më parë mbërrinin me anije tani duhet të transportohen në distanca të gjata tokësore, çka e rrit koston për konsumatorët. Pezeshkian shtoi se vendi po has vështirësi për të shitur naftën dhe për të siguruar të ardhura.
Presion po përjeton edhe sektori shëndetësor. Ministri iranian i Shëndetësisë, Mohammad Reza Zafarmadi, deklaroi se lëndët e para për prodhimin e ilaçeve, të cilat më parë dërgoheshin me anije, tani transportohen me avion. Kjo ka shtuar ndjeshëm kostot e prodhimit të barnave.
Situatën e rëndojnë më tej dëmet e luftës. Sipas autoriteteve iraniane, janë goditur 16 fabrika farmaceutike dhe mbi 70 spitale.
Bllokada detare amerikane po shkakton kështu pasoja zinxhir në ekonominë iraniane: kamionë të bllokuar në kufij, shpenzime më të larta transporti dhe vështirësi për të siguruar ushqime, ilaçe e mallra të tjera të domosdoshme.