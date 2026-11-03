Melania Trump pret më 5 nëntor zyrtarë të Rusisë dhe Ukrainës, bisedimet trepalëshe në Abu Dhabi më 10-11 nëntor

Melania Trump pret më 5 nëntor zyrtarë të Rusisë dhe Ukrainës, bisedimet trepalëshe në Abu Dhabi më 10-11 nëntor

Përpjekjet për përfundimin e luftës në Ukrainë po shoqërohen me lëvizje të reja diplomatike, ndërsa në terren vijojnë operacionet ushtarake. Më 5 nëntor, Zonja e Parë e SHBA-së, Melania Trump, do të jetë mikpritëse e zyrtarëve rusë dhe ukrainas në Shtëpinë e Bardhë. Kjo e fundit e ka përshkruar takimin si një çast të jashtëzakonshëm për Amerikën.

Në kuadër të këtij aktiviteti, Melania Trump pritet të dalë edhe me një deklaratë për armëpushimin në Oleshky. Deklarata është parashikuar në orën 11:00 me orën lokale, ose në 17:00 me orën amerikane.

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Një tjetër takim diplomatik është konfirmuar nga zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov: përfaqësuesit e Rusisë, Ukrainës dhe Shteteve të Bashkuara do të ulen në bisedime trepalëshe më 10 dhe 11 nëntor në Abu Dhabi, në Emiratet e Bashkuara Arabe. Në krye të delegacionit rus do të jetë Vladimir Medinsky, këshilltar i presidentit Vladimir Putin.

Ndërkohë, presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky ndodhet në Berlin, ku ka në plan të takohet me kancelarin gjerman Friedrich Merz. Këtë javë janë parashikuar gjithashtu takime të përfaqësuesve të NATO-s me përfaqësues të SHBA-së, Francës, Britanisë së Madhe dhe Gjermanisë. Diskutimet do të përqendrohen te hapat e ardhshëm për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë dhe për të siguruar një paqe të drejtë e të qëndrueshme.

Në të njëjtën kohë, pala ukrainase ka shtuar goditjet kundër infrastrukturës energjetike ruse. Rafineria e naftës Slavneft-Yanos, e vendosur në qytetin rus të Yaroslavlit, rreth 250 kilometra në verilindje të Moskës, është goditur me dronë nga forcat ukrainase.

Ky objekt renditet mes impianteve më të mëdha të përpunimit të naftës në Rusi. Goditja ndodhi gjatë natës dhe, sipas banorëve, brenda kompleksit industrial u shfaqën të paktën tre vatra zjarri.

Autoritetet ruse, nga ana e tyre, raportuan se mbrojtja ajrore rrëzoi gjithsej 856 dronë ukrainas me krahë fiks në natën mes së hënës dhe së martës. Interceptimet u kryen mbi rajonet Bryansk, Belgorod, Vladimir, Kaluga, Kursk, Novgorod, Oryol, Rostov, Ryazan, Smolensk, Tver, Tula, Yaroslavl dhe Moskë, si edhe mbi Krimenë e Detin e Zi.

Këto zhvillime dëshmojnë vazhdimin e sulmeve kundër objektivave strategjike dhe infrastrukturës energjetike, pavarësisht shtimit të përpjekjeve diplomatike për një marrëveshje paqeje. Në këtë kontekst, takimi i 5 nëntorit në Shtëpinë e Bardhë dhe bisedimet trepalëshe të 10-11 nëntorit në Abu Dhabi janë tashmë në qendër të vëmendjes ndërkombëtare.


Shtuar 3.11.2026 16:06

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