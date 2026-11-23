Edon Zhegrova mund të jetë ndër lojtarët më të diskutuar gjatë merkatos së janarit. Mediat italiane kanë raportuar për interesimin e mundshëm të Comos për futbollistin kosovar.
Skuadra që drejtohet nga Cesc Fabregas thuhet se e pëlqen profilin e tij, ndërsa trajneri spanjoll ka vlerësim të lartë për talentin dhe aftësitë e Zhegrovës.
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Diskutimet për një transferim të mundshëm u shtuan pas deklaratave të aktorit kosovar Vedat Bajrami, mik i afërt i futbollistit. Në një intervistë për mediumin italian TuttoJuve, ai foli për marrëdhënien e Zhegrovës me trajnerin e Comos.
“Edoni ka një marrëdhënie të shkëlqyer me Fabregasin, i cili e vlerëson veçanërisht dhe ka një mendim shumë të lartë për talentin e tij. Ai madje ia ka thënë këtë personalisht”, deklaroi Bajrami.
Zhegrova kërkon më shumë hapësirë te Juventusi
Interesi i mundshëm i Comos vjen ndërsa Zhegrova ende nuk ka fituar minutat e rregullta që kërkon te Juventusi.
Edhe pse u transferua në Torino si një përforcim me peshë, 27-vjeçari është aktivizuar kryesisht si zëvendësues dhe pret më shumë mundësi për të treguar aftësitë e tij.
Ndeshja kundër Venezias mund të jetë një pikë kthese për të. Për herë të parë këtë sezon, Zhegrova e nisi takimin si titullar dhe luajti të gjitha 90 minutat, duke dhënë një asistim në fitoren 4-0 të Juventusit.
Bajrami shpreson që sulmuesi kosovar të ketë më shumë raste për të luajtur që nga fillimi i ndeshjeve.
“Do të doja ta shihja Edonin më shpesh nga minuta e parë. Jemi mësuar që ai të hyjë në fushë vetëm në 15 minutat e fundit të ndeshjes. Të jetë titullar do t’i sillte një mundësi të re dhe një sfidë të mirë”, u shpreh ai.
Merkatoja e janarit mund të ndikojë në të ardhmen e tij
Bajrami foli edhe për të ardhmen e mikut të tij, duke paralajmëruar se lajmet e shumta që qarkullojnë për Zhegrovën përfshijnë edhe spekulime, jo vetëm të dhëna konkrete.
Sipas tij, kalimi te Juventusi ishte një hap i mirë në karrierën e futbollistit, por çdo lojtar dëshiron të luajë sa më shumë minuta.
Koha në fushë ka rëndësi të veçantë për Zhegrovën në këtë etapë të karrierës, teksa synon të dëshmojë vlerat e tij në një prej klubeve më të mëdha të Italisë.
Vlerësimi që Fabregas ka për talentin e tij përbën një element interesant përpara merkatos së janarit. Megjithatë, deri tani nuk është konfirmuar asnjë ofertë apo marrëveshje zyrtare nga Como.
Zhegrova ka ende mundësi të ndryshojë pozicionin e tij te Juventusi dhe t’i tregojë trajnerit Luciano Spalletti se meriton më shumë minuta. Nëse kjo nuk ndodh, transferimi te një tjetër klub i Serie A mund të jetë një alternativë për t’u shqyrtuar.