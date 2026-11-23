Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha se rikthimi i Jensen Huang-ut në krye të Nvidia-s ishte thelbësor për kompaninë dhe për sigurinë kombëtare amerikane. Ai shprehu shqetësimin se Kina mund ta joshte Huang-un për të drejtuar Huawei-n, nëse ai largohej nga gjiganti amerikan i teknologjisë.
Në një intervistë për CNBC, Trump tha se Pekini mund të përpiqej ta tërhiqte Huang-un duke i ofruar kushte të jashtëzakonshme. Sipas tij, presidenti kinez Xi Jinping mund të mendonte se nuk i duheshin spiunë, por mjaftonte të punësonte drejtuesin e Nvidia-s.
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“E di sa e mirë, profesionale dhe dinake është Kina. Xi Jinping mund të arrijë në përfundimin se nuk ka nevojë të merret me gjithë këto gjëra. Nuk na duhen spiunë. Le të punësojmë Jensen-in”, tha Trump.
Presidenti përshkroi edhe mundësinë që autoritetet kineze t’i propozonin Huang-ut drejtimin e një prej kompanive më të mëdha teknologjike të vendit. Ai tha se, nëse do ta ftonin në Kinë, Huang mund të nisej me avionin e radhës dhe do të merrte gjithçka që do të kërkonte.
Trump e përkufizoi si rrezikun kryesor humbjen e njohurive dhe aftësive të një figure të rëndësishme të industrisë globale të gjysmëpërçuesve. “Rreziku është të humbasim dikë si ai, fuqinë intelektuale të një njeriu si Jensen”, u shpreh ai, duke e cilësuar Huang-un të jashtëzakonshëm për teknologjinë amerikane.
Ai këmbënguli se Huang nuk kishte bërë asgjë të gabuar dhe se ishte i bindur që ai duhej të rikthehej në drejtimin e Nvidia-s. “Mendoj se nuk bëri asgjë të gabuar. Gjykimi i tij për disa incidente disi të palidhura ishte i dobët, por nuk bëri asgjë të gabuar, përveçse krijoi një çip të pazëvendësueshëm”, deklaroi Trump për CNBC.
Trump tha se kishte telefonuar Huang-un të dielën në mbrëmje, përpara se rikthimi i tij të bëhej publik. Ai tregoi se i kishte kërkuar të premtonte se do të punonte fort, duke i thënë se kishte trurin dhe aftësitë e nevojshme dhe se, po të jepte maksimumin, askush nuk mund ta mposhtte.
Sipas Trump, Huang u përgjigj se do të punonte më shumë se kurrë. Presidenti e përshkroi atë si të emocionuar dhe njeri të mirë, duke shtuar se kishte kaluar një periudhë shumë të vështirë.
I pyetur nëse Huang ishte “shumë i madh për të dështuar”, Trump e kundërshtoi këtë përshkrim. Ai tha se mbështetja për të vinte nga aftësitë e tij të rralla dhe shtoi: “Është një njeri brilant dhe ne e duam në anën tonë”.
Presidenti konfirmoi se ishte këshilluar me disa persona, mes tyre edhe zëvendëspresidentin, para se të merrej vendimi për rikthimin e Huang-ut. Ai tha se bordi kishte vendosur të vepronte siç dëshironin ata, duke pranuar kështu se kishte ushtruar trysni për kthimin e drejtuesit.
Deklaratat e Trump vijnë pas raportimeve për shqetësime rreth jetës private të Huang-ut dhe sigurisë kombëtare. Sipas raportimeve, bordi i Nvidia-s kishte nisur një hetim për të përcaktuar nëse drejtuesi mund të kishte qenë shënjestër e një operacioni të shërbimeve të huaja të inteligjencës.
New York Times raportoi më 11 nëntor se Huang kishte pasur një lidhje jashtëmartesore me Alice Huang, për të cilën zyrtarë amerikanë dyshonin se mund të kishte lidhje me inteligjencën kineze. Një raportim tjetër i gazetës pretendonte se ajo kishte komunikuar për më shumë se një vit me një zyrtar të Ministrisë së Sigurisë së Shtetit të Kinës, shërbimi kryesor i inteligjencës së Pekinit, edhe gjatë periudhës së marrëdhënies me drejtuesin e Nvidia-s.
Sipas po të njëjtës gazetë, Huang kishte pasur edhe një marrëdhënie tjetër jashtëmartesore me një drejtuese të kompanisë, e cila raportonte drejtpërdrejt tek ai.
Trump i minimizoi shqetësimet lidhur me raportimet për kontaktet e Alice Huang-ut me një zyrtar të inteligjencës kineze. “Po kush nuk është në kontakt? Kina ndoshta flet me të gjithë. Flet edhe me mua, flet me të gjithë. Kjo nuk do të thotë se janë njerëz të këqij”, tha ai.
Trump pranoi se kishte ushtruar presion ndaj bordit të Nvidia-s për rikthimin e Huang-ut, por argumentoi se humbja e një talenti të tillë do të ishte rrezik më i madh për interesat e SHBA-së.
Nvidia njoftoi të hënën se Jensen Huang ishte rikthyer në krye të kompanisë. Sipas raportimeve, para vendimit kompania kishte marrë garanci nga nivele të larta të qeverisë amerikane se rikthimi nuk përbënte kërcënim për sigurinë kombëtare.
Rasti ka nxjerrë në pah dy shqetësime strategjike të Uashingtonit: të mbrohet nga ndikimi i mundshëm i inteligjencës kineze dhe të ruhet epërsia amerikane në inteligjencën artificiale dhe teknologjitë e avancuara.