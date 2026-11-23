Ministri i Administratës Publike, Goran Minçev, tha se administrata shtetërore duhet të funksionojë si një sistem i rregulluar me ligj, e jo si një përmbledhje zgjidhjesh të veçuara, të krijuara në kushte të ndryshme. Sipas tij, çdo organ duhet të ketë rol të përcaktuar qartë në shërbim të interesit publik dhe ky parim përbën bazën e Projektligjit për organizimin dhe funksionimin e organeve të administratës shtetërore.
Duke folur në debatin publik të zhvilluar sot në Kuvend, Minçevi njoftoi se projektligji është hartuar pas një procesi gjithëpërfshirës, ku janë përfshirë edhe ekspertë. Dokumenti u është dërguar për shqyrtim institucioneve përkatëse dhe koordinatorëve të grupeve parlamentare.
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Ministri theksoi se synimi nuk është krijimi i një strukture të re administrative për t’iu përgjigjur interesave të një periudhe të caktuar politike. Sipas tij, projektligji synon forcimin dhe përmirësimin e rregullave sistemore për organizimin dhe veprimtarinë e administratës. Analizat institucionale, shtoi ai, evidentuan nevojën për më shumë harmonizim, kompetenca më të ndara qartë dhe përgjegjësi të përcaktuara më saktë.
Minçevi e cilësoi ligjin si përpjekje për të ndërtuar një bazë normative më të qëndrueshme, duke respektuar pozitën kushtetuese të institucioneve dhe duke vendosur rregulla më të qarta për administratën shtetërore.
Projektligji mbështetet në katër shtylla të ndërlidhura: organizimin funksional të administratës shtetërore; qëndrueshmërinë institucionale, përfshirë vlerësimin e funksionalitetit të organeve shtetërore çdo pesë vjet; dallimin mes përgjegjësisë politike dhe asaj profesionale në funksionimin e institucioneve; si dhe rritjen e sigurisë juridike.
Sipas ministrit, nisma ka edhe dimension evropian dhe përputhet me hapat e Agjendës së Reformave, por është përshtatur me rrethanat vendore.
Debati i sotëm publik, tha Minçevi, u jep palëve një mundësi tjetër për t’i shqyrtuar propozimet. Ai bëri të ditur se Ministria është e gatshme të marrë në konsideratë çdo sugjerim për projektligjin që mbështetet në argumente juridike.
Dokumenti vazhdon të jetë në fazën e projektligjit dhe ende nuk është përfshirë në procedurën parlamentare. Për miratimin e tij në Kuvend kërkohet shumicë prej dy të tretash.