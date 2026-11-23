Jesse Bisiwu, 18-vjeçari belg i transferuar për 8.5 milionë euro, është përfshirë për herë të parë në ekipin e parë të Barcelonës. Sulmuesi do të udhëtojë me skuadrën drejt Azerbajxhanit për sfidën e Ligës së Kampionëve kundër Sabahut, pasi trajneri Hansi Flick e ftoi në grup.
Thirrja e tij vjen në një periudhë kur Barcelona përballet me disa mungesa të rëndësishme. Mes tyre është edhe Lamine Yamal, i cili ka shqetësime në kyçin e këmbës së djathtë dhe do të lihet jashtë ndeshjes si masë paraprake.
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Klubi katalanas e afroi Bisiwun verën e kaluar nga Club Brugge, duke e konsideruar një investim për të ardhmen e repartit ofensiv. Kontrata e tij me Barcelonën është e vlefshme deri në qershor të vitit 2031.
Rrugën në futboll e nisi më 2014 te KU Leuven, ku qëndroi deri më 2020. Më pas kaloi te Club Brugge dhe, në vitin 2023, kur ishte 15 vjeç, nisi të luante me ekipin rezervë të klubit, Club NXT. Atje regjistroi 36 ndeshje në kategorinë e dytë belge.
Bisiwu ka përfaqësuar Belgjikën në ekipet e grupmoshave të ndryshme, duke kaluar nëpër të gjitha nivelet zinxhir. Ai spikati në Kampionatin Evropian U17 dhe u përzgjodh në formacionin më të mirë të turneut.
I aftë të luajë në të dy krahët e sulmit, belgu shquhet për shpejtësinë dhe driblimet, si edhe për forcën në duelet një kundër një. Me këmbën e djathtë mund të krijojë rrezik edhe kur hapësirat janë të kufizuara.
Pas transferimit te Barcelona, ai është aktivizuar për Barça Atlètic. Në kategorinë e dytë spanjolle ka luajtur tetë ndeshje, të gjitha nga minuta e parë, dhe ka dhënë një asistim.
Flick e ka vëzhguar nga afër përparimin e tij dhe e ka përfshirë në stërvitjet e ekipit të parë. Bisiwu la përshtypje pozitive gjatë përgatitjeve, sidomos me dy golat në përballjen ndaj Baselit.
Sipas Marca-s, aftësitë e tij në shpejtësi, depërtim dhe driblim, si dhe mënyra si përballet me mbrojtësit, kanë bindur stafin teknik t’i japë mundësinë e parë në skuadrën senior.
Përveç Yamalit, për Barcelonën nuk do të jenë të gatshëm as Rodri, Xavi Espart, Andreas Christensen, Hamza Abdelkarim dhe Roony Bardghji, të cilët janë të lënduar.
Udhëtimi në Azerbajxhan mund të bëhet një hap i rëndësishëm për Bisiwun. Sulmuesi do të synojë të përfitojë nga rasti për të fituar besimin e Flickut dhe për t’iu afruar më shumë ekipit të parë të Barcelonës.