Simone Simmons, shëruese shpirtërore dhe një prej mikeshave të afërta të Princeshës Diana, ka vdekur në moshën 71-vjeçare. Ajo ishte përballur për një kohë të gjatë me probleme shëndetësore.
Vdekja e Simmons u njoftua nga përfaqësuesi i saj, i cili bëri të ditur se ajo ndërroi jetë më 15 nëntor, pas një periudhe të gjatë sëmundjeje.
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“Me trishtim të thellë njoftojmë vdekjen e Simone Simmons. Ajo do të kujtohet veçanërisht për lidhjen e ngushtë me Dianën, Princeshën e Uellsit, së cilës i qëndroi pranë dhe i dha mbështetje e udhëzime shpirtërore në disa nga periudhat më të vështira të jetës”, thuhej në njoftim.
Përfaqësuesi shtoi se miqësia me Dianën ishte ndër pjesët më të çmuara të jetës së Simmons, e cila do të mbahet mend për besnikërinë, ngrohtësinë dhe bujarinë.
Simmons lindi në tetor të vitit 1955 dhe ishte e bija e një prodhuesi veshjesh nga lindja e Londrës. Pasi përfundoi shkollën Hendon County, në veri të kryeqytetit britanik, punoi si infermiere. Më pas iu përkushtua mjekësisë holistike dhe metodave alternative të shërimit.
Ajo u takua me Dianën në vitin 1993, kur punonte si shëruese shpirtërore në klinikën Hale të Londrës. Princesha e vizitonte shpesh klinikën dhe nisi të merrte pjesë në seancat e shërimit energjetik që ofronte Simmons.
Sipas përfaqësuesit të saj, të dyja krijuan shpejt një miqësi të fortë. Simmons kalonte shpesh kohë në Pallatin Kensington me Dianën dhe djemtë e saj, princat William dhe Harry. Ajo e mbështeti princeshën edhe gjatë krizës martesore dhe divorcit nga Charles, tashmë mbreti i Mbretërisë së Bashkuar.
Gjatë hetimit gjyqësor për vdekjen e Dianës, më 2008, Simmons tha se ato flisnin ndonjëherë në telefon deri në 10 orë. Ajo pretendoi se i kishte mësuar princeshës teknika alternative për të rregulluar çekuilibrat në fushën elektromagnetike të trupit, si dhe se kishte pastruar apartamentet e saj në Pallatin Kensington nga ajo që e quante “energji negative”.
Pas aksidentit automobilistik që i mori jetën Dianës në Paris, më 1997, Simmons deklaroi se kishte komunikuar me të edhe pas vdekjes. Ajo u bë objekt vëmendjeje edhe për shkak të dy librave të saj, “Diana: The Secret Years”, botuar më 1999, dhe “Diana: The Last Word”, publikuar më 2005.
Në librin e dytë, Simmons shkroi se Diana kishte pasur një lidhje pasionante me John F. Kennedy Jr., djalin e ish-presidentit amerikan. Ajo pretendoi gjithashtu se princesha kishte provuar kokainë, por kishte pasur frikë se droga mund ta vriste.
Simmons foli edhe për një letër që, sipas saj, Diana ia kishte dërguar pas një incidenti me frenat e makinës, në vitin 1995.
Gjatë hetimit policor Operation Paget, më 2006, Simmons deklaroi se princesha i kishte shkruar se frenat e automjetit të saj ishin sabotuar. Ajo tha se Diana dyshonte se, nëse do t’i ndodhte diçka, pas kësaj mund të qëndronin shërbimet sekrete britanike MI5 ose MI6.
Këto pohime ishin pretendime të Simmons dhe nuk përbënin prova të konfirmuara për një komplot ndaj Dianës. Në vitin 2018, pas martesës së princit Harry me Meghan Markle, ajo tërhoqi sërish vëmendje kur i tha një televizioni amerikan se Diana kishte komunikuar me të nga përtej varrit. Sipas Simmons, princesha nuk ishte e lumtur për martesën, pasi mendonte se ajo mund të përfundonte në katastrofë.
Në intervista të tjera, Simmons pretendoi se Diana nuk kishte dashur kurrë të divorcohej nga Charles dhe se vazhdonte ta donte. Ajo dëshmoi edhe në hetimin për vdekjen e princeshës, duke u dhënë autoriteteve hollësi mbi miqësinë e tyre.
Simmons pohoi gjithashtu se Princi Philip i kishte dërguar Dianës letra fyese dhe mizore. Duka i Edinburgut i kishte mohuar me forcë këto pretendime. Ajo ndante me princeshën edhe angazhimin kundër minave tokësore dhe kishte vizituar Bosnjën me një mike nga Kryqi i Kuq, në vijim të fushatës që Diana kishte përkrahur pak para vdekjes.
Sipas Simmons, informacionet që ajo i kishte dhënë Dianës në vitin 1996 kishin ndikuar në interesimin e princeshës për këtë çështje. Megjithatë, marrëdhënia mes tyre nuk kishte qenë gjithnjë pa tensione: ato ishin përplasur disa herë dhe nuk flisnin në kohën kur Diana humbi jetën në Paris. Simmons besonte se, me kalimin e kohës, do të ishin pajtuar.
Pas vdekjes së Dianës, Simmons tha se kishte djegur të gjitha dokumentet dhe materialet konfidenciale që princesha ia kishte besuar.
Njerëzit që e njihnin e përshkruanin Simmons si të ngrohtë, të dhembshur dhe me karakter të fortë. Ajo ishte aktiviste kundër antisemitizmit, ndërsa besimi hebraik dhe bindjet shpirtërore kishin rëndësi të veçantë në jetën e saj.
Macet ishin një tjetër pasion i saj. Simmons kishte dy të tilla, Star dhe Gus; këtë të fundit e kishte adoptuar përmes një organizate për shpëtimin e kafshëve.
“Simone kishte një mirëkuptim të veçantë me shoqëruesit e saj me katër putra dhe fliste shpesh për personalitetet dhe mënyrat e tyre të ndryshme të komunikimit”, thuhej në deklaratën e përfaqësuesit të saj.