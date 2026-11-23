Emiratet e Bashkuara Arabe po zgjerojnë bashkëpunimin me qeveritë e huaja për të arrestuar personat e kërkuar dhe për t’u sekuestruar pasuritë. Mes operacioneve të fundit janë arrestimi i kreut të mafias irlandeze, Daniel Kinahan, dhe goditja e aseteve të rrjeteve të drogës në Marsejë.
The Wall Street Journal, duke iu referuar burimeve të saj, raportoi se në kuadër të këtyre veprimeve janë ekstraduar 16 shtetas shqiptarë, si dhe dhjetëra persona nga vende të tjera evropiane.
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Për vite me radhë, Dubai u pa si vend ku kriminelët e kërkuar ndërkombëtarisht mund të fshiheshin, të investonin të ardhurat nga aktivitetet e paligjshme dhe t’i shpëtonin ndjekjes penale. Së fundmi, megjithatë, autoritetet kanë shtuar arrestimet, ekstradimet dhe konfiskimet e pasurive.
Një ndër rastet më të rëndësishme ishte ekstradimi në gusht i irlandezit Daniel Kinahan, udhëheqës i klanit kriminal që mban emrin e tij dhe anëtar i të ashtuquajturit superkartel. Autoritetet amerikane e kërkonin, ndërsa për informacione që do të ndihmonin në arrestimin e tij ishte ofruar shpërblim.
Policia në Emirate arrestoi gjithashtu kohët e fundit një personazh të njohur të mafias greko-ruse, të njohur me nofkën “Endik”. Ai dyshohet se krijoi një perandori kriminale përmes kontrabandës së cigareve dhe karburantit, si dhe se kishte lidhje me klubet e natës në Athinë. Autoritetet greke e kishin kërkuar për vite, pa mundur ta arrestonin.
Të dhënat e publikuara nga The Wall Street Journal tregojnë se Emiratet kanë riatdhesuar 28 shtetas francezë, 23 belgë dhe 16 shqiptarë, si edhe rreth një duzinë danezësh e holandezësh. Mes të kthyerve ka edhe shtetas të vendeve aziatike dhe persona të dyshuar për mashtrime kibernetike.
Si rezultat i operacioneve janë konfiskuar edhe pasuri me vlerë miliarda dollarë, të lidhura me mashtrime në internet dhe rrjete kriminale që vepronin nga Dubai.
Pronat e rrjeteve të drogës në Marsejë janë sekuestruar
Mes grupeve të goditura është Mafia DZ, e lidhur me kontrollin e trafikut të drogës në Marsejë. Anëtarët e saj kishin blerë apartamente luksoze në rrokaqiejt e Dubait, por pronat tashmë janë vënë nën sekuestro nga autoritetet.
Autoritetet kanë ndjekur edhe individë të dyshuar për mashtrime online. Një shtetas nigerian, që dyshohet se drejtonte një rrjet të këtij lloji, shfaqte në rrjetet sociale stilin e tij luksoz të jetesës, makinat sportive dhe pasuritë, përpara se të arrestohej.
Arsyet pas ndryshimit të politikës së Emirateve
Sipas analizës së gazetës amerikane, rishikimi i qëndrimit lidhet pjesërisht me objektivat diplomatike të Emirateve, të cilat synojnë të përmirësojnë marrëdhëniet me shtetet e tjera dhe të sigurojnë më shumë mbështetje ndërkombëtare.
Emiratet kërkojnë të mos shihen më si strehë për trafikantët e drogës dhe personat që u shmangen autoriteteve. Në kuadër të kësaj përpjekjeje, vendi doli nga lista gri e shteteve nën monitorim për pastrim parash.
Ekspertët e krimit thonë se, megjithatë, disa bosë kriminalë po shqyrtojnë zhvendosjen në vende të tjera, ku bashkëpunimi ndërkombëtar është më i kufizuar.
Edhe pas arrestimeve dhe ekstradimeve, Dubai mbetet qendër financiare për persona të lidhur me veprimtari të dyshimta. Mes tyre përfshihen ndërmjetës që menaxhojnë kapitalin e Gardës Revolucionare iraniane dhe oligarkë rusë ndaj të cilëve janë vendosur sanksione.
Autoritetet përballen ende me sfida të mëdha: proceset e ekstradimit mund të zgjasin dhe kërkojnë negociata e bashkëpunim mes institucioneve të shteteve të ndryshme.