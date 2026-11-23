SPB-ja e Strumicës ka ngritur kallëzim penal në Prokurorinë Themelore Publike të qytetit ndaj R.S., 50 vjeç, nga Strumica. Ai dyshohet për “Prodhim të paautorizuar dhe lëshim në qarkullim të drogave narkotike, substancave psikotrope dhe prekursorëve”, sipas nenit 215, “Prodhim, mbajtje, ndërmjetësim dhe tregtim të paautorizuar të armëve dhe lëndëve shpërthyese”, sipas nenit 396, si dhe “Vjedhje”, sipas nenit 235 të Kodit Penal.
Më 21.11.2026, policia e SPB-së së Strumicës e ndaloi R.S. pranë burgut të qytetit. Sipas njoftimit të MPB-së, ai punonte si polic burgu dhe dyshohet se, gjatë orarit të punës, tentoi t’i shiste kokainë një personi tjetër. Gjatë ndalimit iu gjetën tri doza të lëndës narkotike.
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Kontrollet e mëvonshme në banesën e tij dhe në ambientet e burgut që përdorte zbuluan disa paketime me kokainë, një paketim me marihuanë dhe një peshore digjitale.
Policia gjeti gjithashtu municion për pistoletë në dollapin zyrtar që përdorte i dyshuari. Sasia e fishekëve ishte më e madhe se ajo që i ishte dhënë për përdorim në cilësinë e policit të burgut. Në të njëjtin kontroll u zbulua edhe një portofol, i cili lidhet me një vjedhje të raportuar më 21.11.2026.
MPB-ja bëri të ditur se për veprimet e ndërmarra është informuar prokurori publik dhe se R.S. u mbajt në Stacionin Policor të Strumicës. Pas ngritjes së kallëzimit penal, ai u paraqit para gjykatësit kompetent, i cili vendosi t’i caktojë 30 ditë paraburgim.