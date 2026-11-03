Beniada Nishani publikon foto me partnerin dhe tregon çfarë vlerëson tek ai

Beniada Nishani publikon foto me partnerin dhe tregon çfarë vlerëson tek ai

Një fotografi e publikuar së fundmi nga modelja Beniada Nishani ka tërhequr menjëherë vëmendjen e ndjekësve të saj të shumtë. Në imazhin e shpërndarë në “Instastory”, ajo shihet e ulur në krevat pranë partnerit.

Krahas fotos, ish-finalistja e edicionit të parë të “Big Brother VIP Albania” shkroi se, për të, partneri i duhur është ai që ia realizon të gjitha fotografitë që dëshiron, pa u ankuar asnjëherë.

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Më herët gjatë vitit, në emisionin “Goca dhe Gra”, Beniada kishte treguar se ishte në një lidhje dashurie dhe ndihej shumë e lumtur. Ajo tha se partneri i saj është italian dhe se njiheshin prej vitesh.

Në atë intervistë, modelja sqaroi se nuk ishte beqare, por ende nuk kishte marrë një propozim apo një unazë, duke shtuar se nuk i dihet çfarë mund të ndodhë. Megjithëse e përshkroi veten si vajzë të çiltër, ajo tha se ishte përpjekur ta mbante private jetën personale dhe të mos fliste për gjërat përpara se të bëheshin zyrtare.

Beniada u shpreh gjithashtu se, sipas saj, mashkulli duhet të bëjë propozimin dhe më pas vendosin gratë. Ajo tha se një qasje pozitive i ndihmon gjërat të ecin më mbarë. Përpara lidhjes, të dy kishin qenë shokë prej vitesh; më pas ai kishte marrë guximin të bënte hapin tjetër. Beniada e lidhi këtë edhe me faktin se e konsideron veten një shqiptare tradicionale, të mënyrës së vjetër.


Shtuar 3.11.2026 16:01

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