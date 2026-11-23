Disa autobusë të forcave të ndërhyrjes së shpejtë të policisë greke u përfshinë nga flakët pasditen e së hënës në zonën Gudhi të Athinës.
Sipas policisë, zjarri shpërtheu në motorin e një autobusi që sapo ishte kthyer nga shërbimi dhe po vendosej në parkim, mes mjeteve të tjera.
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Në çastin kur nisi zjarri, autobusët ishin bosh dhe nuk pati persona në rrezik, bëri të ditur policia.
Policë dhe zjarrfikës po punojnë për shuarjen e flakëve. Autobusët e djegur ishin të vjetër, por ende në përdorim. Ndërkohë, policia helene ka porositur 60 autobusë të rinj.