Sulmet ruse ndaj infrastrukturës energjetike kanë lënë pa energji elektrike mbi 350 mijë konsumatorë në rajonin ukrainas të Dnipropetrovskit.
DTEK, kompania më e madhe private e energjisë në Ukrainë, njoftoi të hënën se Rusia kishte goditur katër objekte energjetike gjatë dy ditëve të fundit. Sipas kompanisë, sulmet dëmtuan pajisjet dhe shkaktuan ndërprerje të furnizimit me energji, duke prekur veçanërisht Dnipropetrovskin.
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Në qytetin juglindor të Zaporizhias, një tjetër sulm rus la tre persona të vrarë. Guvernatori rajonal, Mykhailo Semikin, bëri të ditur se u godit një klinikë private që nuk ishte më në funksion.
Ndërkaq, ushtria ukrainase njoftoi se gjatë natës kishte sulmuar një rafineri nafte në rajonin rus të Rostovit. Shtabi i Përgjithshëm i ushtrisë ukrainase deklaroi se nga goditja u dëmtuan rafineria dhe disa rezervuarë nafte.