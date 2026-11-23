Një tren i kompanisë Amtrak u përplas me një kamion 18-rrotësh të dielën pasdite, më 22 nëntor, në lindje të Lafayette, në Luiziana të SHBA-së. Nga aksidenti mbetën të plagosur të paktën pesë persona.
Përplasja bëri që një vagon i trenit dhe dy vagonë për transportin e bagazheve të dilnin nga shinat. Vagonët e pasagjerëve nuk dolën nga shinat.
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Amtrak njoftoi se në tren ndodheshin gjithsej 95 persona. Pas evakuimit, pasagjerët u dërguan me autobus drejt destinacionit të tyre.
Rreshterja e Policisë së Lafayette, Ashley Wood, tha se të plagosurit kishin lëndime të lehta dhe se disa prej tyre u dërguan në spital për ndihmë mjekësore.
Kamioni transportonte edhe një buldozer, i cili u përmbys pranë shinave hekurudhore.
Në vendngjarje mbërritën ekipet e zjarrfikësve dhe të shpëtimit, përfshirë specialistë të materialeve të rrezikshme. Ata siguruan zonën që të mundësohej evakuimi i pasagjerëve dhe trajtimi i të lënduarve.
Sipas autoriteteve, zjarrfikësit i shoqëruan pasagjerët në një vend të sigurt, duke u dhënë mundësi të merrnin edhe bagazhet e tyre.