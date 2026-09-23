Zbulohen detaje të reja para ndarjes nga jeta: Presley Gerber dyshohet se merrte ketaminë me recetë nga mjeku, pavarësisht betejës me varësinë

Presley Gerber, 27 vjeç, djali i modeles Cindy Crawford dhe i biznesmenit Rande Gerber, vdiq të dielën, më 20 shtator, në një qendër rehabilitimi në Los Angeles, vetëm një ditë pasi ishte shtruar në spital.
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Burime të TMZ-së raportojnë se ka dyshime se Gerber merrte ketaminë të përshkruar nga një mjek, edhe pse ai kishte probleme me këtë substancë dhe me varësinë.
Persona të afërt me Presley Gerber thanë për TMZ se ai përballej me një “problem sistemik” me ketaminën. Sipas këtyre burimeve, familjarët janë të indinjuar që mjeku dyshohet se vijoi t’ia jepte substancën me recetë, pavarësisht vështirësive që ai kishte me të.
Ata besojnë se mjeku duhet të mbajë përgjegjësi ligjore, por deri tani nuk është bërë e ditur nëse ndaj tij ka filluar ndonjë procedurë zyrtare.
Të njëjtat burime shtuan se Presley u kishte folur miqve të ngushtë për problemet me ketaminën para se të vdiste. Megjithatë, ende nuk dihet se çfarë substancash kishte në trup në momentin e vdekjes.
Autopsia ka përfunduar, ndërsa shkaku zyrtar i vdekjes mbetet i papërcaktuar. Bazuar në një thirrje të publikuar nga Page Six në numrin 911, Gerber kishte pësuar arrest kardiak. Hetimet për rrethanat e ndarjes nga jeta po vijojnë nga autoritetet.
Vdekja e Presley Gerber ndodhi vetëm një ditë pas pranimit të tij në një qendër rehabilitimi në Los Angeles. Pas përhapjes së lajmit, familja kërkoi privatësi gjatë kësaj periudhe të rëndë.
Presley kishte luftuar me abuzimin me substancat prej vitesh dhe, sipas raportimeve, ishte pranuar në qendrën e rehabilitimit pasi kishte ndier se kishte nevojë për ndihmë.
Modeli, i cili kishte ndjekur rrugën e nënës së tij në industrinë e modës që në moshën 15-vjeçare, kishte folur hapur edhe për vështirësitë vetjake, problemet me vetëvlerësimin dhe abuzimin me substancat.
Në muajt dhe vitet e fundit, ai kishte ndarë publikisht përvojën e tij në përpjekjet për t’u përballur me këto sfida dhe për të kërkuar ndihmë.