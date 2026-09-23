Taylor Swift thyen çdo rekord në VMA 2026, arrin 31 trofe dhe shkruan historinë

Në edicionin e sivjetshëm të MTV Video Music Awards, që do të mbahet më 27 shtator në Los Angeles, Taylor Swift do të marrë një vlerësim të posaçëm: Çmimin e Nderit për Regjisore Artiste. Ky çmim debuton pikërisht këtë vit për të nderuar krijuesit, kontributi i të cilëve prapa kamerës ka lënë gjurmë në evolucionin e videoklipeve dhe rrëfimit pamor.
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Me këtë statujë të re, numri i përgjithshëm i çmimeve VMA që mban Swift shkon në 31, duke e shndërruar atë në artisten me më shumë fitore në të gjithë historinë e kësaj ngjarjeje. Deri më sot, ajo ndante kreun me Beyoncé, të dyja me nga 30 trofe. Ndër interpretuesit meshkuj, Eminem prin me 15 çmime.
Ceremonia do të zhvillohet në Teatrin Peacock të Los Anxhelosit dhe do të shfaqet në kohë reale në CBS, si dhe në MTV dhe shërbimin Paramount+. Prezantimi i mbrëmjes i është besuar Snoop Dogg.
Sa u përket nominimeve, Madonna prin me 11, duke përfshirë garat për Videoklipin e Vitit, Artistin e Vitit dhe Këngën e Vitit. Swift vjen menjëherë pas me 9 kandidatura, kurse Ariana Grande dhe Sabrina Carpenter kanë grumbulluar nga 7 secila.
Bruno Mars, PinkPantheress dhe Zara Larsson janë përfaqësuar me nga 5 nominime, ndërsa anëtarja e BLACKPINK, LISA, ka siguruar 4. Shakira, Tate McRae, GENER8ION dhe Yung Lean ndjekin me nga 3.
Për çmimin e Artistit të Vitit do të konkurrojnë Madonna, Taylor Swift, Ariana Grande, Bruno Mars, Sabrina Carpenter dhe Morgan Wallen.
Një tjetër detaj interesant është se 26 emra shfaqen për herë të parë në listën e të nominuarve. Mes tyre dallohen dyshja GENER8ION dhe Yung Lean, grupi k-pop CORTIS dhe këngëtarja Stella Lefty.
Pjesa e performancave premton emocione të forta. Madonna do të hapë mbrëmjen, duke shënuar rikthimin e saj në këtë skenë pas 23 vitesh. Në program përfshihen edhe GENER8ION, Shaboozey, LISA, Raye dhe Sienna Spiro.
Gjithashtu, grupit Nirvana do t’i dorëzohet çmimi Video Vanguard, 34 vjet pas debutimit të tyre të paharrueshëm në MTV Video Music Awards.
Procesi i votimit për 13 kategori, i çelur në mes të gushtit, do të qëndrojë i hapur deri më 25 shtator. Ndërsa për kategorinë e Artistit më të Mirë të Ri, publiku do të ketë mundësi të votojë edhe pas fillimit të ceremonisë.