Administrata Trump përplaset me mediat në gjykatë: Heqja e aksesit në Shtëpinë e Bardhë cilësohet privilegj, jo e drejtë

Konflikti ndërmjet Shtëpisë së Bardhë nën drejtimin e Donald Trump dhe disa organizatave të mëdha mediatike amerikane ka përfunduar në sallat e gjyqit. Departamenti i Drejtësisë ka dalë në mbrojtje të ndalimit të hyrjes për gazetarët e CNN, MS NOW dhe Politico në ambientet presidenciale, duke pretenduar se disa prej publikimeve të tyre ngrenë pikëpyetje për sigurinë kombëtare.
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Përmes një dosjeje të depozituar në një gjykatë federale të Uashingtonit, ekipi ligjor i presidentit Trump pohon se frekuentimi i Shtëpisë së Bardhë përbën një privilegj dhe jo një të drejtë të garantuar, pavarësisht se Amendamenti i Parë i Kushtetutës mbron lirinë e shtypit.
Argumenti i paraqitur nga Departamenti i Drejtësisë është se shefi i ekzekutivit gëzon autoritetin për të menaxhuar praninë e reporterëve në zonat e kufizuara të kompleksit, siç është Zyra Ovale, veçanërisht në rastet kur aty mund të diskutohen të dhëna delikate.
Materialet e reja ligjore përfshijnë gjithashtu korrespondencën zyrtare që Shtëpia e Bardhë u ka nisur tri mediave në fjalë. CNN vihet në shënjestër për lajmet rreth planeve të ndërtimit të një bunkeri poshtë sallës së re të vallëzimit në Krahun Lindor dhe për disa raportime rreth përplasjes me Iranin.
Në mënyrë të ngjashme, MS NOW është qortuar për mbulimin e konfliktit në Iran si dhe për një investigim mbi një rrjedhje informacionesh. Sa i përket Politico-s, ajo është kritikuar për shkrime që trajtojnë sanksionet kundër Iranit, iniciativën për sallën e vallëzimit dhe çështje të lidhura me Rusinë. Ekzekutivi u ka caktuar këtyre organeve afat deri të premten që të dorëzojnë me shkrim pretendimet e tyre.
Ndërkaq, CNN, MS NOW dhe Politico i janë drejtuar sistemit gjyqësor federal me një kërkesë për të rivendosur menjëherë të drejtën e korrespondentëve të tyre për të hyrë në Shtëpinë e Bardhë.
Organet mediatike theksojnë se atyre nuk iu dha asnjë njoftim paraprak për masën kufizuese dhe se gazetarëve nuk iu ofrua mundësia për ta kontestuar atë paraprakisht. Gjyqtari federal Timothy Kelly pritet të shqyrtojë çështjen në Uashington.
Kjo ngjarje është shndërruar në një betejë të rëndësishme juridike mbi lirinë e medias, të drejtën e gazetarëve për të raportuar nga brenda Shtëpisë së Bardhë dhe pushtetin e presidentit për të vendosur se kush lejohet në hapësirat presidenciale.
Si përgjigje ndaj barrierave të vendosura ndaj reporterëve, një numër mediash të fuqishme amerikane kanë vendosur të ndërpresin transmetimin e drejtpërdrejtë nga ambientet e brendshme të Shtëpisë së Bardhë gjatë paraqitjeve të Trump.