Alarmi në rritje brenda NATO-s: Putin konsiderohet gjithnjë e më i paparashikueshëm, Zelensky paralajmëron për sulme të mundshme në Europë

Pas një takimi me Donald Trump në Nju Jork, presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, ka ngritur shqetësimin se Rusia mund të ndërmarrë veprime ushtarake kundër një shteti tjetër europian. Sipas tij, këto operacione mund të përfshijnë përdorimin e dronëve, raketave, apo edhe një inkursion tokësor.
Të lidhura
None found
Shefi i shtetit ukrainas theksoi se qëllimi kryesor i Moskës do të ishte të krijonte përçarje midis kombeve europiane dhe të minonte mbështetjen e Perëndimit për Kievin. “Si ta fragmentojmë Europën? Si ta pakësojmë ndihmën për Ukrainën? Nëse ajo mbështetje bie, ata do të avancojnë më tej,” paralajmëroi Zelensky.
Ai solli në vëmendje një sërë incidentesh shqetësuese, si fluturimet e dronëve dhe shkeljet kufitare në Moldavi, Rumani dhe Poloni, si dhe çrregullimet e sinjalizuara në aeroportet e Gjermanisë dhe shteteve nordike. Kreu ukrainas u bëri thirrje qeverive europiane të mos i injorojnë këto shkelje. “Duhet të reagoni gjithmonë. Nuk bëhet fjalë për të nisur një luftë. Nëse rusët nuk gjejnë përgjigje, ata do të shkojnë më tutje,” deklaroi ai.
Paralajmërimi i Zelenskyt përkon me një rritje të ndjeshme të ankthit edhe brenda strukturave të Aleancës Veri-Atlantike. Gjenerali britanik Sir John Stryger, Zëvendëskomandanti Suprem i NATO-s në Europë, e ka përshkruar presidentin rus Vladimir Putin si një lider me “sjellje gjithnjë e më pak të parashikueshme”, i cili nuk ngurron të ndërmarrë veprime me risk të lartë.
Duke folur për agjencinë Associated Press gjatë një forumi sigurie të mbajtur në Estoni, Stryger u shpreh se vendet anëtare duhet të lëvizin me kujdes maksimal në një “terren tejet të paqëndrueshëm”. Ai vlerësoi se Rusia mund të orkestrojë provokime kundër NATO-s për të nxitur një reagim të ekzagjeruar, duke mbjellë kështu përçarje mes aleatëve. Skenarët që po shqyrtohen përfshijnë akte sabotazhi, spiunazhi dhe goditje me dronë apo raketa.
Disa liderë të kontinentit kanë shprehur publikisht frikën se Kremlini mund të testojë kufijtë e përgjigjes së Aleancës. Kryeministri polak Donald Tusk paralajmëroi për rrezikun e incidenteve me dronë ose raketa që Moska mund t’i kamuflojë më pas si aksidente. Në të njëjtën linjë, presidenti francez Emmanuel Macron kërkoi përshpejtimin e masave për mbrojtjen e infrastrukturës vitale, veçanërisht nga kërcënimet me dronë dhe në domenin kibernetik.
Megjithatë, zyrtarë të tjerë të lartë evropianë mbajnë një qëndrim më të matur, duke nënvizuar mungesën e provave për përgatitje konkrete ruse për një konfrontim të armatosur me NATO-n. Presidenti letonez Edgars Rinkēvičs konfirmoi se nuk vihet re asnjë përqendrim i forcave ruse në afërsi të shteteve baltike, ndërsa ambasadori amerikan në NATO, Matthew Whitaker, është shprehur i bindur se presidenti Putin nuk kërkon një përplasje të drejtpërdrejtë me Aleancën.
Në këtë mozaik shqetësimesh dhe qetësimesh, NATO dhe qeveritë europiane vijojnë të sfidohen nga nevoja për të ruajtur vigjilencën dhe për të parandaluar çdo përshkallëzim, teksa konflikti në territorin ukrainas nuk tregon shenja përfundimi.