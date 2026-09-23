Plenkoviç reagon ashpër në OKB ndaj nderimeve për Mlladiqin: Një goditje për drejtësinë dhe viktimat

Nga foltorja e Kombeve të Bashkuara, kryeministri i Kroacisë, Andrej Plenkoviç, ka shpërthyer në kritika të forta kundrejt Serbisë për shkak të ceremonisë së organizuar në Beograd për Ratko Mlladiqin. Sipas tij, ky veprim përbën një poshtërim të hapur për të gjithë të dëmtuarit dhe për vendimet e instancave gjyqësore ndërkombëtare.

Të lidhura

None found

Duke e quajtur Mlladiqin një kriminel lufte të dënuar për gjenocidin në Srebrenicë, Plenkoviç kujtoi se aktiviteti i tij shkatërrues nuk u kufizua vetëm në Bosnjë, por la gjurmë të thella edhe në territorin kroat. Ai e bëri të qartë se glorifikimi i figurave të tilla minon çdo përpjekje për pajtim.

“Besoj se demonstrimi i nderimeve ushtarake dhe shtetërore për Mlladiqin në Serbi është një fyerje direkte për të mbijetuarit e krimeve të tij dhe për vetë aktgjykimet e gjykatave botërore,” u shpreh ai gjatë fjalës së tij.

Kreu i qeverisë kroate theksoi se rruga drejt një të ardhmeje të përbashkët në rajon nuk mund të ndërtohet mbi mohimin, por mbi marrjen përsipër të plotë të fajit për mizoritë e kryera. Ai paralajmëroi se refuzimi për t’u distancuar nga këto akte të dënueshme e vështirëson procesin e bashkëjetesës.

Në vijim të adresimit të tij, Plenkoviç ripohoi qëndrimin e Zagrebit në favor të zgjerimit të Bashkimit Evropian me vendet e Ballkanit Perëndimor. Megjithatë, ai nënvizoi se anëtarësimi në bllokun evropian është i lidhur pazgjidhshmërisht me një përballje të sinqertë me të shkuarën dhe dënimin e çdo forme rehabilitimi të kriminelëve.


Shtuar 23.09.2026 10:37

Rast shqetësues në një shkollë në Itali: 6-vjeçarit i zbulohet në çantë thikë kuzhine 13 centimetra

Rast shqetësues në një shkollë në Itali: 6-vjeçarit i zbulohet në çantë thikë kuzhine 13 centimetra
Shtëpia e Bardhë kufizon mbulimin mediatik të mbërritjes së Xi Jinping, pas CNN ndalohet edhe MS NOW

Shtëpia e Bardhë kufizon mbulimin mediatik të mbërritjes së Xi Jinping, pas CNN ndalohet edhe MS NOW
Misteri i vdekjes së Geli Raubal: dokumentet e reja ngrenë dyshime për rolin e Hitlerit

Misteri i vdekjes së Geli Raubal: dokumentet e reja ngrenë dyshime për rolin e Hitlerit
Melania Trump flet për raportin me Barronin: Ai ndonjëherë preferon që unë të merrem me punët e mia

Melania Trump flet për raportin me Barronin: Ai ndonjëherë preferon që unë të merrem me punët e mia
Rasti Emanuela Orlandi/ Gabriella Boggiani përfshihet në hetim pas telefonatës së vitit 1983

Rasti Emanuela Orlandi/ Gabriella Boggiani përfshihet në hetim pas telefonatës së vitit 1983
Libri për Princeshë Dianën ndez përplasjen me Mbretin Charles, Pallati Mbretëror kundërpërgjigjet

Libri për Princeshë Dianën ndez përplasjen me Mbretin Charles, Pallati Mbretëror kundërpërgjigjet
Trageti merr flakë pranë Mykonosit, evakuohen 29 persona; zjarri nisi nga një kamion

Trageti merr flakë pranë Mykonosit, evakuohen 29 persona; zjarri nisi nga një kamion
Greqia tërheq profesionistët e larguar jashtë vendit, përmirësimi ekonomik nxit kthimin nga Gjermania

Greqia tërheq profesionistët e larguar jashtë vendit, përmirësimi ekonomik nxit kthimin nga Gjermania
sultanbeyli escortGrandpashabet girişJojobetCasibomcasibomjojobetjojobetcasibomCasibomCasino welcome bonusjojobetcasibomjojobetcasibommarsbahis güncel girişjojobetsekabetcasibom güncel girişcasibom güncel girişcasibom girişcasibom girişcasibomcasibomcasibomholiganbetmarsbahisjojobetfixbetholiganbetmarsbahiscasibomjojobetholiganbetroketbetzbahiscasibombahsegeljojobetbahsegelsekabet