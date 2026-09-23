Bashkëpunimi në sektorin e mbrojtjes me Amerikën, Maqedonci shfaq fotot nga sesioni M2M

Sot, ministri i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci, theksoi se takimi vjetor M2M i mbajtur në Kosovë përforcoi edhe një herë bashkëpunimin e fuqishëm në fushën e mbrojtjes me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe kontributin thelbësor të Gardës Kombëtare të Iowa-s.
Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, Maqedonci ndau me ndjekësit imazhe nga ky aktivitet.
Të lidhura
None found
“Takimi vjetor M2M në Kosovë dëshmoi sërish forcën e partneritetit tonë në mbrojtje me SHBA-në dhe peshën e madhe të angazhimit të Gardës Kombëtare të Iowa-s,” shprehej ai në njoftim.
“Së bashku, ne po formojmë një Forcë më të përgatitur, profesionale, bashkëkohore dhe të aftë për të operuar ngushtë me aleatët. Synimi ynë mbetet i prerë: t’i kthejmë objektivat e përbashkëta në realizime të prekshme dhe ta çojmë këtë bashkërendim në një shkallë më të lartë,” përfundoi deklarata e ministrit.