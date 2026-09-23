Besnik Tahiri kërkon miratimin urgjent të një rezolute nga Kuvendi për aktgjykimin e Hagës

Besnik Tahiri, nënkryetar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ka shprehur shqetësimin e tij publik për vendimin e fundit të Dhomave të Specializuara në Hagë, i cili preku katër ish-pjesëtarë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
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Duke vënë në dukje se ka kaluar një javë e plotë nga shpallja e atij aktgjykimi, Tahiri ka kritikuar mungesën e një reagimi zyrtar nga ana e Kuvendit të Republikës, duke theksuar nevojën imediate që ligjvënësit të thirren në seancë dhe të votojnë një rezolutë.
“Tashmë ka kaluar një javë që kur Dhomat e Specializuara dhanë një vendim dënues për katër luftëtarë të UÇK-së. Ky parlament, edhe pas gjithë këtyre ditëve, nuk ka ende një qëndrim politik, institucional e shtetëror, nuk ka një rezolutë që e kundërshton atë vendim dhe bën thirrje për drejtësi, duke adresuar çështjet që ne i shohim si thellësisht problematike në përmbajtjen e tij,” shkroi deputeti.
Duke e cilësuar heshtjen dhe përllogaritjet e momentit si të papranueshme për një çështje të kësaj natyre, Tahiri këmbënguli se ato nuk duhet të zëvendësojnë politikën parimore. “Është e domosdoshme që Kuvendi i Republikës së Kosovës të thërrasë një seancë të jashtëzakonshme, të artikulojë një qëndrim të prerë dhe të miratojë një rezolutë, qoftë edhe për hir të së drejtës dhe historisë së këtij kombi,” deklaroi ai.
Ai paralajmëroi se mënyra se si do të qëndrojë sot parlamenti do të gjykohet ashpër në të ardhmen, duke shtuar se “rrëfimi i betejës sonë çlirimtare është tregimi ynë më i shenjtë” dhe se “Ushtria Çlirimtare e Kosovës mbetet pasuria jonë më e madhe kombëtare.”
Në apelin e tij, nënkryetari i Aleancës u bëri thirrje të gjithë kolegëve që të kapërcejnë interesat e ngushta ditore dhe llogaritë elektorale. “Të bashkohemi pa vonesë dhe ta lëmë mënjanë politikën e përditshme dhe kalkulimet politike, sepse këtu biseda sillet rreth një epopeje historike,” përfundoi Tahiri.