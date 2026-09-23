Forcohet aleanca e mbrojtjes me SHBA-në, Maqedonci vlerëson kontributin e Gardës së Iowa-s

Ejup Maqedonci, ministër i Mbrojtjes, konfirmoi fuqizimin e bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara në sektorin e mbrojtjes, duke nxjerrë në pah angazhimin thelbësor të Gardës Kombëtare të Iowa-s.
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Pas përfundimit të punëtorisë vjetore M2M në Kosovë, Maqedonci theksoi se përmes këtij partneriteti synohet krijimi i një Forcë të Sigurisë më të përgatitur, profesionale, bashkëkohore dhe të aftë për të vepruar së bashku me aleatët.
Ministri theksoi në një njoftim në Facebook se prioritet i Ministrisë së Mbrojtjes mbetet shndërrimi i projekteve të përbashkëta në rezultate të prekshme dhe thellimi i mëtejshëm i kësaj marrëdhënieje.
Bashkëpunimi mes Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe Gardës Kombëtare të Iowa-s ka vite që shtrihet brenda Programit të Partneritetit Shtetëror, duke përfshirë stërvitje dhe operacione të përbashkëta që synojnë forcimin e ndërveprimit dhe aftësive profesionale.