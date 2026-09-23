Abdixhiku rikonfirmon angazhimin e LDK-së për shtetin dhe institucionet në takim me ambasadorin britanik

Kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, zhvilloi sot një takim me ambasadorin e Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, Jonathan Hargreaves. Në fokus të bisedës ishin zhvillimet më të fundit politike në vend si dhe hapat për formimin e institucioneve të reja të Republikës së Kosovës.

Pritja u bë në zyrat qendrore të LDK-së, ku Abdixhiku i paraqiti diplomatit britanik qëndrimet e partisë rreth situatës së fundit politike.

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Në njoftimin e LDK-së thuhet se Abdixhiku nënvizoi se forca politike që ai udhëheq vijon të jetë e angazhuar për “ruajtjen e interesave të Republikës dhe funksionimit të institucioneve demokratike”.

Gjatë takimit, palët trajtuan edhe marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Mbretërisë së Bashkuar. Abdixhiku vlerësoi mbështetjen e pandërprerë që Britania i ka dhënë Kosovës, duke theksuar, sipas LDK-së, “peshën e partneritetit të fortë midis dy shteteve” si dhe rëndësinë e bashkëpunimit të ngushtë në dobi të demokracisë, shtetit ligjor dhe qëndrueshmërisë së Republikës së Kosovës.

Ky takim zhvillohet në një moment kur vëmendja në Kosovë është përqendruar te zhvillimet politike dhe te procesi i themelimit të institucioneve të reja.


Shtuar 23.09.2026 12:50

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